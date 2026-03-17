  4. 7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
17 марта 2026, 19:30 |
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Как стало известно Sport.ua, в случае отставки в апреле главного тренера «Карпат» Франса Фернандеса его временно заменит до конца сезона один из помощников – Сергей Лавриненко.

Среди потенциальных специалистов, которые могут возглавить летом «Карпаты», если испанского тренера все-таки уволят, чаще всего называют несколько претендентов, в частности, хорвата Игора Йовичевича.

По имеющейся информации, Йовичевич даст согласие вернуться к рулю «Карпат», если его тренерский штаб будет иметь зарплату – 2 миллиона евро в сезон и еще при условии выделения 5 миллионов евро на трансферы.

Напомним, что помощниками Йовичевича на тренерской скамейке всегда были известные львовяне Юрий Беньо и Андрей Ханас.

Пока что в активе «зелено-белых» 23 очка, и они девятые в УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Карпат» не успеет восстановиться к матчу с «Оболонью».

Илья КРУПСКИЙ: «Судейство в матче с Шахтером? Комментировать непросто»
Украинский полузащитник сломал ребро после столкновения с игроком Шахтера
Руслан КОСТЫШИН: «Команда играла отлично, а результат – несправедливый»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Игор Йовичевич назначение тренера Украинская Премьер-лига Фран Фернандес инсайд отставка Сергей Лавриненко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Украинский легионер получил травму в Европе и пропустит третий матч подряд
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Комментарии 2
Oleg Dykyy
Навіщо був цей тимчасовий іспанець?!!! Було зрозуміло, що він нічого не зробить і буде тільки гірше, ніж при Лупашко. Це якісь ігри з бабосиками?)))
MaximusOne
Та нулячий той Йовович, ще він Карпати на бабки розведе, потрібно якийсь реально хороший італійський, іспанський, скандинавський (їхній тренерський цех останні роки на підйомі) тренер, але не якийсь ноунейм як попередній, з укр тільки Шищенко.
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
