7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Но до кардинальных перемен еще далеко
Как стало известно Sport.ua, в случае отставки в апреле главного тренера «Карпат» Франса Фернандеса его временно заменит до конца сезона один из помощников – Сергей Лавриненко.
Среди потенциальных специалистов, которые могут возглавить летом «Карпаты», если испанского тренера все-таки уволят, чаще всего называют несколько претендентов, в частности, хорвата Игора Йовичевича.
По имеющейся информации, Йовичевич даст согласие вернуться к рулю «Карпат», если его тренерский штаб будет иметь зарплату – 2 миллиона евро в сезон и еще при условии выделения 5 миллионов евро на трансферы.
Напомним, что помощниками Йовичевича на тренерской скамейке всегда были известные львовяне Юрий Беньо и Андрей Ханас.
Пока что в активе «зелено-белых» 23 очка, и они девятые в УПЛ.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Карпат» не успеет восстановиться к матчу с «Оболонью».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
