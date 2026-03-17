7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Как стало известно Sport.ua, в случае отставки в апреле главного тренера «Карпат» Франса Фернандеса его временно заменит до конца сезона один из помощников – Сергей Лавриненко.

Среди потенциальных специалистов, которые могут возглавить летом «Карпаты», если испанского тренера все-таки уволят, чаще всего называют несколько претендентов, в частности, хорвата Игора Йовичевича.

По имеющейся информации, Йовичевич даст согласие вернуться к рулю «Карпат», если его тренерский штаб будет иметь зарплату – 2 миллиона евро в сезон и еще при условии выделения 5 миллионов евро на трансферы.

Напомним, что помощниками Йовичевича на тренерской скамейке всегда были известные львовяне Юрий Беньо и Андрей Ханас.

Пока что в активе «зелено-белых» 23 очка, и они девятые в УПЛ.

