УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Украинских арбитров назначили на матч Лиги конференций
УЕФА объявил о назначении бригады украинского арбитра Николая Балакина на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Страсбургом и Риекой (2:1).
Игра пройдет 19 марта.
Балакин будет главным арбитром, а Шурман – рефери VAR. Кроме того, в бригаду Балакина входят Александр Беркут, Виктор Матяш, Виталий Романов и Дмитрий Панчишин.
Интересно, что бригада Балакина, которого называют лучшим украинским арбитром, пропустила минувший тур УПЛ.
Судьи получили такое наказание из-за целого ряда неправильных решений в скандальном матче чемпионата Украины между Полесьем и Динамо.
І саме ці органи визначають кого направити на єврокубкові ігри з арбітрів.