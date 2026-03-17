УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка

УЕФА объявил о назначении бригады украинского арбитра Николая Балакина на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Страсбургом и Риекой (2:1).

Игра пройдет 19 марта.

Балакин будет главным арбитром, а Шурман – рефери VAR. Кроме того, в бригаду Балакина входят Александр Беркут, Виктор Матяш, Виталий Романов и Дмитрий Панчишин.

Интересно, что бригада Балакина, которого называют лучшим украинским арбитром, пропустила минувший тур УПЛ.

Судьи получили такое наказание из-за целого ряда неправильных решений в скандальном матче чемпионата Украины между Полесьем и Динамо.