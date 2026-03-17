  4. УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
17 марта 2026, 12:35 | Обновлено 17 марта 2026, 13:13
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка

Украинских арбитров назначили на матч Лиги конференций

УАФ. Николай Балакин

УЕФА объявил о назначении бригады украинского арбитра Николая Балакина на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Страсбургом и Риекой (2:1).

Игра пройдет 19 марта.

Балакин будет главным арбитром, а Шурман – рефери VAR. Кроме того, в бригаду Балакина входят Александр Беркут, Виктор Матяш, Виталий Романов и Дмитрий Панчишин.

Интересно, что бригада Балакина, которого называют лучшим украинским арбитром, пропустила минувший тур УПЛ.

Судьи получили такое наказание из-за целого ряда неправильных решений в скандальном матче чемпионата Украины между Полесьем и Динамо.

Николай Балакин Денис Шурман УЕФА Лига конференций Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
avk2307
Ну а хто б сумнівався. І Балакін з Шурманом і Романов з Деревінським в першому приорітеті у комітету арбітрів і УАФ.
І саме ці органи визначають кого направити  на єврокубкові ігри з арбітрів.
Сказки ДАмбаса
Злодей Суркис их назначил чтоби в очередной раз унизить бамбасс.
Перший Серед Рівних в бані
Так справа в тому, що в матчі динамо-полісся вони не помилялись, а виконували замовлення. Самі по собі без зовнішнього втручання вони здатні нормально судити. 
Sergei2112
Вся банда в сборе
DK2025
Они гораздо меньше ошибались в играх, чем проахметовские романов, деревенский, пастол и прочие. Так что, все закономерно
AK.228
Пусть полиграф пройдет сначала 😂
Falko
Суркєз уєфу купив.
Khafre
ще один доказ високої кваліфікації цих динамівських арбітрів
