ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Риццоли разобрал спорные моменты
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разобрал скандальный матч УПЛ между Полесьем и Динамо (1:2), в котором был ряд спорных решений бригады арбитра Николая Балакина.
1. Отмененный гол Полесья из-за фола в центре поля (УАФ признала ошибку арбитра)
Мнение Риццоли: «Самый спорный момент игрового дня. Арбитр был в идеальной позиции, чтобы оценить эпизод. На падение игрока Динамо влияет много факторов, и такие решения должен принимать арбитр на поле, а не VAR в записи.
В таких случаях правильным является решение арбитра в поле. Оснований пересмотра этого момента не было».
2. Пенальти в ворота Динамо из-за руки (УАФ признала ошибку арбитра)
Мнение Риццоли: «Мяч неожиданно меняет траекторию, поэтому защитник (Коробов) не успевает даже инстинктивно отвести руку. Рука не увеличила размеры тела, и арбитр правильно дал продолжить игру. Оснований для пенальти не было.
3. Фол Биловара и отсутствие удаления (УАФ признала ошибку арбитра)
Мнение Риццоли: «Арбитру из-за позиции сложно оценить и четко увидеть фол Биловара. Действия игрока Динамо ставят под угрозу здоровье соперника. Действие было опасным, но рефери ошибся, когда дал только штрафной. Это должно быть удаление за серьезное нарушение. И VAR должен был рекомендовать пересмотр.
Такие нарушения должны сурово наказываться».
бо Балакін помилявся в обидві сторони,
а результат вже зафіксовано.
(((
І так з всіма командами, жаль що помічають тільки на Поліссі, ...