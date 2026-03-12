ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разобрал скандальный матч УПЛ между Полесьем и Динамо (1:2), в котором был ряд спорных решений бригады арбитра Николая Балакина.

1. Отмененный гол Полесья из-за фола в центре поля (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Самый спорный момент игрового дня. Арбитр был в идеальной позиции, чтобы оценить эпизод. На падение игрока Динамо влияет много факторов, и такие решения должен принимать арбитр на поле, а не VAR в записи.

В таких случаях правильным является решение арбитра в поле. Оснований пересмотра этого момента не было».

2. Пенальти в ворота Динамо из-за руки (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Мяч неожиданно меняет траекторию, поэтому защитник (Коробов) не успевает даже инстинктивно отвести руку. Рука не увеличила размеры тела, и арбитр правильно дал продолжить игру. Оснований для пенальти не было.

3. Фол Биловара и отсутствие удаления (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Арбитру из-за позиции сложно оценить и четко увидеть фол Биловара. Действия игрока Динамо ставят под угрозу здоровье соперника. Действие было опасным, но рефери ошибся, когда дал только штрафной. Это должно быть удаление за серьезное нарушение. И VAR должен был рекомендовать пересмотр.

Такие нарушения должны сурово наказываться».