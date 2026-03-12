Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 14:47 | Обновлено 12 марта 2026, 15:40
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Риццоли разобрал спорные моменты

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ФК Полесье

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разобрал скандальный матч УПЛ между Полесьем и Динамо (1:2), в котором был ряд спорных решений бригады арбитра Николая Балакина.

1. Отмененный гол Полесья из-за фола в центре поля (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Самый спорный момент игрового дня. Арбитр был в идеальной позиции, чтобы оценить эпизод. На падение игрока Динамо влияет много факторов, и такие решения должен принимать арбитр на поле, а не VAR в записи.

В таких случаях правильным является решение арбитра в поле. Оснований пересмотра этого момента не было».

2. Пенальти в ворота Динамо из-за руки (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Мяч неожиданно меняет траекторию, поэтому защитник (Коробов) не успевает даже инстинктивно отвести руку. Рука не увеличила размеры тела, и арбитр правильно дал продолжить игру. Оснований для пенальти не было.

3. Фол Биловара и отсутствие удаления (УАФ признала ошибку арбитра)

Мнение Риццоли: «Арбитру из-за позиции сложно оценить и четко увидеть фол Биловара. Действия игрока Динамо ставят под угрозу здоровье соперника. Действие было опасным, но рефери ошибся, когда дал только штрафной. Это должно быть удаление за серьезное нарушение. И VAR должен был рекомендовать пересмотр.

Такие нарушения должны сурово наказываться».

Никола Риццоли Николай Балакин Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 20
Gargantua
так а где же комментарий по Волошину?
+8
DK1970
Рахунок на табло. Все решта для бідних...
+7
DK2025
Не вижу комментария по Волошину. А а также когда Чоботенко влупил по голове Пономаренко. Но даже и с такими, кастрированными комментами макаронника, 1:1 после первого тайма, как и было.
+7
Gargantua
мне тут один умник доказывал, что рука Коробова увеличивала объем тела. да еще с таким апломбом, как мэтр ))
+5
Bohdan Holikov
Шось ніяк "після першого тайму мало бути 2:0, да?", як то привиділось одному "русланпетровичу", не набирається. От тиж бл#ха.
Ответить
+5
TEM
Шановні вболівальники, справа не в тому, який би був рахунок, як би...., цього ніхто не знає, можна тільки гадати, але рахунок на табло, справа в іншому: Балакін реально судив страшно, з кучею помилок - оце - головна проблема, а те, що в коментах пишуть, про той чи інший спірний момент, про який не згадали куратори, якраз і підтверджує мою думку - жахливе суддівство в обидві сторони, мені здається, краще би був рахунок 4:4, але без такої кількості претензій до арбітражу. Ви тільки подивіться на кількість помилок: про три згадали і ще десь про 3 змовчали і це в одному матчі, це рівень району, а не центрального матчу прем'єр ліги. Балакін - ганьба, хай переводять його в другу лігу, там такі вболівальники по селам, що на місці йому все розкажуть.
Ответить
+3
TEM
Більш того, хай цей Ріццолі перевірить контори, які ставки були на жовті, червоні картки, пенальті., бо якийсь парадокс - очевидні картки не давав, неочевидні - давав, очевидні пенальті не ставив, неочевидні ставив. Сам Балакін якесь пояснення взагалі давав, чи він думає, що він відсудив чудово і готується до запрошення на Лігу Чемпіонів?
Ответить
+1
Burevestnik
нехай висновки причеплять собі до дупи,
бо Балакін помилявся в обидві сторони,
а результат вже зафіксовано.
-1
Khafre
вже навіть ріццолі підтвержив, що Балакін прекрасно справився зі своїми обовязками
Ответить
Ukraine
Ось і маємо, Полісся повинно було проходити ДК в мешшості, але кабінети зробили своє діло.
(((
І так з всіма командами, жаль що помічають тільки на Поліссі, ... 
Ответить
-3
_ Moore
_ Moore
Пенальті на руці Коробова був. Як там Ріццолі каже? Мовляв, для пенальті треба, щоб рука збільшувала об'єм тіла? так збільшувала же! Не в ширину, а в вглиб (бо рука була відставлена вперед); але ж в правилах та в інструкціях ніде не сказано, що рука має збільшувати об'єм тіла тільки вширину. Але цей випадок вчергове доводить, що чітких правил футболу не існує, і судді, як рефері так і перевіряючі (а що вже казати за уболівльників, футболістів, та тренерів - причетних до епізоду) можуть їх трактувати на власний розсуд. От тут Ріццолі і протрактував як йому захотілось. І протрактував далеко не всі скандали матчу. Не захотів згадати пенальті на Волошину, удар Чоботенка коліном в голову Понамаренка (також з пенальті); та й як сам Пономаренко валив Чоботенка вже в своєму штрафному...
Ответить
-5
AK.228
AK.228
1-0 и динамо в меньшестве после первого тайма 
Ответить
-5
