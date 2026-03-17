Где они сейчас? Пять известных футболистов, поигравших и за Челси, и за ПСЖ

Сегодня в Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Первая игра этих команд в Париже оказалась чрезвычайно результативной и принесла победу французам со счетом 5:2. Теперь отыграться у себя дома «синим» будет чрезвычайно непросто, но на таком уровне возможно практически все, что угодно, особенно когда между собой встречаются команды, умеющие играть сами и дающие делать это сопернику.

А пока исход ответной игры остается неизвестным, мы в рамках традиционной рубрики «Где они сейчас?» предлагаем вспомнить пятерых известных футболистов, которые поиграли как за «Челси», так и за «Пари Сен-Жермен»…

Николя Анелька

«Пари Сен-Жермен» стал первым клубом в профессиональной карьере Николя Анелька. Однако талантливый центрфорвард не успел сыграть за парижан слишком много, прежде чем оказался в «Арсенале». «Канониры» подписали Анелька в феврале 1997-го, когда ему было всего-навсего 17.

В английской Премьер-лиге Анелька показал себя просто фантастически. Уже во втором полноценном сезоне за «Арсенал» Николя наколотил 17 мячей в 35 поединках, лишь на один гол отстав в бомбардирской гонке от лидеров того розыгрыша Дуайта Йорка, Майкла Оуэна и Джимми Флойда Хассельбайнка, каждый из которых отличился 18 забитыми мячами.

Летом 1999-го Анелька уехал в «Реал», но в Мадриде у него не заладилось, и уже в 2000 году он вернулся в ПСЖ, который заплатил за своего воспитанника очень приличные по тем временам 35 миллионов евро. Увы, но и на этот раз в Париже Анелька надолго не задержался. Достаточно скоро форвард «побил горшки» с тогдашним главным тренером команды Луисом Фернандесом, и был вынужден уйти. Далее в карьере Николя были «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Болтон», а в начале 2008-го Николя неожиданно для многих перешел в «Челси», когда казалось, что его карьера уже постепенно, но неуклонно катится вниз.

Следующие четыре года Анелька отыграл за «Челси» и это был самый стабильный период в его профессиональной карьере. 59 голов и 28 ассистов в 184 матчах, а также титул чемпиона Англии-2010 – это ключевые достижения французского голеадора в столице Великобритании. В «Челси» Анелька, по его собственным признаниям, чувствовал себя как дома, однако после прихода на пост коуча «синих» португальца Андре Виллаш-Боаша Николя пришлось подыскивать себе новое место работы. В январе 2012-го француз уехал в Китай, где выступал за «Шанхай Шеньхуа».

После Поднебесной Анелька немного поиграл за «Ювентус», «Вест Бромвич Альбион» и за индийский «Мумбаи Сити». В начале 2016 года Николя завершил карьеру игрока – в 36 лет. После этого экс-форвард ПСЖ и «Челси» работал ассистентом главного тренера, спортивным директором, советником руководителя клуба и на других должностях в Китае, Индии, Нидерландах и Франции. Последней, по состоянию на текущий момент, работой Анелька в профессиональном футболе была должность спортивного директора в турецком «Умраниеспоре», которую Николя занимал с января по июль 2024 года.

Алекс

Крепкий центральный защитник Алекс – воспитанник академии «Сантоса» – перешел в «Челси» летом 2004 года за 11,5 миллионов евро. С ходу закрепиться в лондонской команде у южноамериканского легионера не удалось, в том числе и по причине бюрократических нюансов с документами и невозможностью получения разрешения на работу в Великобритании. Следующие три года бразилец на правах аренды провел в Нидерландах, выступая за ПСВ, а лишь затем вернулся в «Челси», где в двух сезонах был ключевой фигурой в центре обороны команды, а затем еще в двух – важным элементом основного состава.

В АПЛ, как и до этого в Эредивизи, Алекс снискал славу благодаря мощным дальним ударам, которые нередко заставали врасплох голкиперов команд-соперниц.

Сезон-2010/11 у Алекса не задался из-за серьезной травмы колена, после которой вернуться на былые позиции в «Челси» центрбек уже не смог. Впрочем, в него поверили в Париже, где как раз начинали выстраивать новый проект. Для трансфера хватило 5 миллионов евро, а ПСЖ на следующие два с половиной сезона получил ключевого центрбека, который помог команде взять первые чемпионские титулы при Qatar Sports Investments.

Летом 2014 года Алекс на правах свободного агента перебрался в «Милан», где провел два года, а после покинул клуб. Около шести месяцев бразилец продолжать искать себе новый клуб, но не сумел договориться с «Порту», а в конце 2016-го все-таки объявил о завершении карьеры игрока – в 34 года.

В настоящий момент Алексу 43 года. Оставаться в профессиональном футболе он не пожелал, и сейчас о нем практически ничего не слышно. Известно только, что экс-центрбек «Челси» и ПСЖ вместе с семьей живет в родной Бразилии, иногда участвует в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным событиям в жизни его бывших клубов, а в 2022 году Алекс успешно перенес операцию на сердце – шунтирование из-за заблокированных артерий.

Клод Макелеле

«Челси» и «Пари Сен-Жермен» стали последними клубами в карьере великолепного опорника Клода Макелеле. Играть он начинал в «Бресте», затем выступал за «Нант», «Марсель» и «Сельту», пока наконец в 2000 году перешел в «Реал», где ему с ходу удалось стать ключевым футболистом основного состава. В стане «бланкос» французский легионер являлся игроком, роль которого зачастую недооценивали, во многом из-за чего летом 2003-го и состоялся его трансфер в «Челси».

Макелеле попросил поднять ему зарплату, но боссы «Реала» на это условие не согласились, а тут как тут оказался «Челси», едва только начинавший в то время «сорить деньгами» своего нового владельца – российского олигарха Романа Абрамовича. В Лондоне Клод провел пять сезонов, став абсолютно ключевым элементом в команде у Жозе Моуриньо. Это помогло «синим» за этот период взять два чемпионства в АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

Летом 2008-го 35-летний Макелеле вернулся во Францию, подписав однолетнее соглашение с ПСЖ. Затем Клод поспешил объявить о завершении карьеры игрока, но вскоре передумал и провел за парижский клуб еще два полноценных сезона, окончательно повесив бутсы на гвоздь лишь в 2011-м, когда ему было уже 38.

После завершения карьеры Макелеле остался в ПСЖ, выполняя функции ассистента главного тренера сперва у Карло Анчелотти, а затем – у Лорана Блана. В 2014-м Клод решил начать самостоятельную наставническую карьеру, возглавив «Бастию», но уже через десять туров был уволен. Далее работал на технических должностях в «Монако» и «Челси», а также был коучем бельгийского «Эйпена». Ныне 53-летний Клод Макелеле сидит без работы, а последней его работой в профессиональном футболе была должность главного тренера греческого «Астераса», где французский специалист, увы, также не снискал успехов и покинул клуб после скандала с руководством, которое, по его мнению, вмешивалось в процессы управления командой.

Давид Луис

В январе 2011 года «Челси» заплатил 25 миллионов евро за центрбека «Бенфики» Давида Луиса, которому в течение следующих трех с половиной лет удалось стать в Лондоне ключевой фигурой в обороне, а также помочь «синим» выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и Лигу Европы. Лишь после этого Давид Луис принял предложение от ПСЖ, перебравшись в столицу Франции, за что «Челси» получил компенсацию почти в 50 миллионов фунтов. На тот момент бразилец стал самым дорогим защитником в истории футбола, и это говорит о многом.

В ПСЖ Луис провел только два сезона, выиграв за этот период все возможные внутренние трофеи, а также дважды будучи включенным в символическую сборную по итогам чемпионатов. А далее парижане продали бразильца обратно в «Челси», которому футболист обошелся в 35 миллионов евро. Поговаривали, что Давида Луиса в Лондоне очень хотел видеть новоиспеченный наставник «синих» Антонио Конте, кроме того сам бразилец начал переживать за место в составе в ПСЖ и принял решение, что возвращение в Лондон будет для него наилучшим вариантом.

За последующие три года, которые Давид Луис отыграл в «Челси», центрбек стал чемпионом Англии, а также еще по разу – триумфатором Лиги Европы и розыгрыша Кубка Англии. Уйти из «Челси» летом 2019 года бразильца, как поговаривали, побудил конфликт с коучем команды Фрэнком Лэмпардом, вследствие которого место легионера в составе оказалось под большим вопросом. Луис ушел в «Арсенал», а спустя еще два года – вернулся в Бразилию, где выступал за «Фламенго» и «Форталезу».

В настоящий момент Давиду Луису 38 лет, и он все еще продолжает играть в футбол на высоком уровне. Летом 2025-го бразилец вернулся в Европу, оформив контракт с кипрским «Пафосом», в составе которого даже успел провести 7 матчей в основном этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Тиаго Силва

Еще одному бразильскому центрбеку, который поиграл за «Челси» и ПСЖ – Тиаго Силве – посчастливилось по-настоящему стать легендой футбола. Буквально в начале профессионального пути, когда защитнику было всего двадцать с небольшим, он оказался на московских болотах, где заболел и у него выявили туберкулез. Ни о каких выступлениях за тамошнее «динамо» речи уже быть не могло, Силве просто нужно было спасать жизнь и он сам, как признавался впоследствии, всерьез задумывался об уходе из футбола. К счастью, все обошлось, и Тиаго Силва, вернувшись домой в ряды «Флуминенсе», вскоре вновь оказался в Европе, причем не где-то на периферии, а в самом «Милане».

Именно из «Милана» летом 2012 года Тиаго Силва перебрался в ПСЖ, причем это стало большим событием для парижского клуба, который тогда же оформил переход еще одной звезды «россонери» – Златана Ибрагимовича. Вместе эти два экс-игрока «Милана» оказали колоссальное влияние на превращение ПСЖ в гранда сперва французского, а затем и европейского клубного футбола.

За восемь сезонов в Париже Тиаго Силва семь раз становился чемпионом Лиги 1 и завоевал 16 кубковых наград (по 5 – Кубок и Суперкубков Франции, а также 6 – Кубков лиги). Кроме того, центрбек семь раз входил в символическую сборную лиги по итогам сезонов.

Летом 2020-го 35-летний Силва решил покинуть ПСЖ, но остался на топ-уровне, подписав соглашение с «Челси». Там, к удивлению для многих, бразилец оказался способен на протяжении четырех лет удерживать за собой место в основе первой команды, пополнив собственную коллекцию трофеев еще и победами в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Лишь после сезона-2023/24 Тиаго Силва уехал, как казалось тогда, доигрывать на родину, оформив контракт с «Флуминенсе». Но спустя полтора года неожиданно вернулся на европейский континент. Ныне, в свой 41 год, Тиаго Силва защищает цвета «Порту», с которым у него контракт до конца текущего сезона.