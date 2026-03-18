Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией от Евгения Левченко
Сборная УКРАИНЫ
18 марта 2026, 16:46
350
0

Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией от Евгения Левченко

В пару к Илье Забарному в центр обороны специалист отправил Александра Сватка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Но уже сейчас многие специалисты анализируют потенциальный состав «сине-желтых», который выйдет на поле с первых минут. По этому поводу высказался бывший полузащитник нашей национальной команды Евгений Левченко.

– Тяжело прогнозировать, не находясь внутри команды, учитывая такие кадровые проблемы, – сказал Левченко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Но давайте попробуем: в воротах Трубин, справа я бы выбрал Тымчика, так как нужна скорость, в центре в пару к Забарному поставлю Сватка. Слева, естественно, Миколенко. В опорной зоне отдам предпочтение Калюжному и Ярмолюку. Центральным полузащитником будет Судаков, справа на фланге Цыганков, слева – Зубков. Нападающий – Ванат.

Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.

По теме:
Евгений Левченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу Анатолий Трубин Виталий Миколенко Илья Забарный Александр Сваток Александр Тымчик Иван Калюжный Егор Ярмолюк Георгий Судаков Виктор Цыганков Александр Зубков Владислав Ванат Сергей Ребров
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем