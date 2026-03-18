Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией от Евгения Левченко
В пару к Илье Забарному в центр обороны специалист отправил Александра Сватка
26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Но уже сейчас многие специалисты анализируют потенциальный состав «сине-желтых», который выйдет на поле с первых минут. По этому поводу высказался бывший полузащитник нашей национальной команды Евгений Левченко.
– Тяжело прогнозировать, не находясь внутри команды, учитывая такие кадровые проблемы, – сказал Левченко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Но давайте попробуем: в воротах Трубин, справа я бы выбрал Тымчика, так как нужна скорость, в центре в пару к Забарному поставлю Сватка. Слева, естественно, Миколенко. В опорной зоне отдам предпочтение Калюжному и Ярмолюку. Центральным полузащитником будет Судаков, справа на фланге Цыганков, слева – Зубков. Нападающий – Ванат.
Триумфатор противостояние Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» снова победили в матче ЛЧ вопреки логике
Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку