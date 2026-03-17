Скандал в Милане! Леау и Пулишич едва не подрались после поражения от Лацио

Внутреннее напряжение в «Милане»: после поражения от «Лацио» (0:1) в 29–м туре Серии А между Рафаэлом Леау и Кристианом Пулишичем вспыхнула перепалка.

Португальский вингер не скрывал своего гнева после замены на 66-й минуте встречи. Когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри попытался обнять подопечного, Леау дважды демонстративно вырывался и высказывал претензии наставнику в резкой форме.

По информации La Gazzetta dello Sport, недовольство Рафаэла было вызвано игровыми эпизодами: Пулишич дважды проигнорировал забегания партнера за спину Адаму Марушичу, не отдав передачу.

Эмоциональная жестикуляция португальца на поле переросла в серьезный разговор на повышенных тонах уже в раздевалке. Чтобы успокоить игроков и разрядить обстановку, потребовалось личное вмешательство Аллегри.

На данный момент «Милан» располагается на второй строчке в таблице чемпионата Италии. Имея в активе 60 баллов, команда отстает от лидирующего «Интера» на 8 очков.