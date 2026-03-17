Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в Милане! Леау и Пулишич едва не подрались после поражения от Лацио
Италия
17 марта 2026, 02:02
Эмоции после замены переросли в серьезный спор, который потребовал вмешательства тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Внутреннее напряжение в «Милане»: после поражения от «Лацио» (0:1) в 29–м туре Серии А между Рафаэлом Леау и Кристианом Пулишичем вспыхнула перепалка.

Португальский вингер не скрывал своего гнева после замены на 66-й минуте встречи. Когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри попытался обнять подопечного, Леау дважды демонстративно вырывался и высказывал претензии наставнику в резкой форме.

По информации La Gazzetta dello Sport, недовольство Рафаэла было вызвано игровыми эпизодами: Пулишич дважды проигнорировал забегания партнера за спину Адаму Марушичу, не отдав передачу.

Эмоциональная жестикуляция португальца на поле переросла в серьезный разговор на повышенных тонах уже в раздевалке. Чтобы успокоить игроков и разрядить обстановку, потребовалось личное вмешательство Аллегри.

На данный момент «Милан» располагается на второй строчке в таблице чемпионата Италии. Имея в активе 60 баллов, команда отстает от лидирующего «Интера» на 8 очков.

По теме:
Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем