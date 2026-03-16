  4. В Милане разразился конфликт: лидер сорвался после замены. ВИДЕО
16 марта 2026, 02:56
Рафаэл Леау резко отреагировал на решение Аллегри заменить его на 66-й минуте

Рафаэл Леау крайне бурно отреагировал на решение тренерского штаба заменить его во время поединка Серии А против «Лацио» (0:1).

Наставник «россонери» Массимилиано Аллегри принял решение снять португальского вингера с игры на 66-й минуте. Когда футболист направлялся к скамейке запасных, его попытался успокоить голкипер Майк Меньян, однако Леау в ответ оттолкнул партнера по команде.

Следом Аллегри решил приобнять игрока, но тот вырвался и высказал тренеру претензии. Повторная попытка итальянского специалиста проявить дружелюбие также закончилась тем, что футболист его оттолкнул.

