В Милане разразился конфликт: лидер сорвался после замены. ВИДЕО
Рафаэл Леау резко отреагировал на решение Аллегри заменить его на 66-й минуте
Рафаэл Леау крайне бурно отреагировал на решение тренерского штаба заменить его во время поединка Серии А против «Лацио» (0:1).
Наставник «россонери» Массимилиано Аллегри принял решение снять португальского вингера с игры на 66-й минуте. Когда футболист направлялся к скамейке запасных, его попытался успокоить голкипер Майк Меньян, однако Леау в ответ оттолкнул партнера по команде.
Следом Аллегри решил приобнять игрока, но тот вырвался и высказал тренеру претензии. Повторная попытка итальянского специалиста проявить дружелюбие также закончилась тем, что футболист его оттолкнул.
🇮🇹🔴⚫️ Rafael Leao salió al minuto 66' en el choque de Milan ante Lazio— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 15, 2026
Y el portugués no estaba muy contento con Allegri 👀🇵🇹pic.twitter.com/CIFbaOoitE
