«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем

Президент Украинской футбольной ассоциации (УФА) Андрей Шевченко поделился подробностями своего разговора с полузащитником «Милана» Лукой Модричем, который состоялся в четверг, 12 марта, на тренировочной базе «россонери».

«Он — замечательный игрок, меня всегда поражала его скромность. У него прекрасный характер, он — лидер. Я спросил его, как он себя чувствует в Милане и хорошо ли он освоился, и он ответил, что счастлив и что болельщики «Милана» — особенные. И это правда. Борьба за Скудетто, за Лигу чемпионов радует болельщиков и заряжает энергией», — сказал президент УАФ в интервью Sky.

Шевченко — легенда «Милана». Он забил 175 голов в 322 матчах в составе «россонери». Андрей — второй лучший бомбардир в истории миланского клуба.

Ранее Шевченко назвал Модрича футбольным гением.