Англия16 марта 2026, 22:43 |
Арсенал идет на феноменальное достижение в текущем сезоне АПЛ
В ворота канониров после 31 сыгранного матча не было назначено ни одного пенальти
В ворота лондонского «Арсенала» в сезоне АПЛ 2025/26 в 31 матче не было назначено ни одного пенальти.
«Канониры» — единственный клуб лиги, у которого в графе этого показателя стоит цифра 0.
1 одиннадцатиметровый удар был назначен в ворота «Челси», по 2 – в ворота «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Сити».
Антирекорд сезона держит «Брентфорд», в пассиве которого уже 7 пенальти.
Команды АПЛ с назначенными пенальти в их ворота в сезоне 2025/26 (только матчи лиги):
- 7 – Брентфорд
- 6 – Бернли, Брайтон, Лидс Юнайтед, Кристал Пэлас, Вест Хэм Юнайтед
- 5 – Ноттингем Форест
- 4 – Борнмут, Ньюкасл Юнайтед, Ливерпуль, Фулхэм
- 3 – Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Эвертон
- 2 – Тоттенхэм Хотспур, Астон Вилла, Манчестер Сити
- 1 – Челси
- 0 – Арсенал
Бокс | 16 марта 2026, 06:42 0
Александр уверен в победе Дерека
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 15
Степан Раделич может переехать в Киев
