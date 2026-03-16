  Арсенал идет на феноменальное достижение в текущем сезоне АПЛ
Англия
16 марта 2026, 22:43 |
Арсенал идет на феноменальное достижение в текущем сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ворота лондонского «Арсенала» в сезоне АПЛ 2025/26 в 31 матче не было назначено ни одного пенальти.

«Канониры» — единственный клуб лиги, у которого в графе этого показателя стоит цифра 0.

1 одиннадцатиметровый удар был назначен в ворота «Челси», по 2 – в ворота «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Сити».

Антирекорд сезона держит «Брентфорд», в пассиве которого уже 7 пенальти.

Команды АПЛ с назначенными пенальти в их ворота в сезоне 2025/26 (только матчи лиги):

  • 7 – Брентфорд
  • 6 – Бернли, Брайтон, Лидс Юнайтед, Кристал Пэлас, Вест Хэм Юнайтед
  • 5 – Ноттингем Форест
  • 4 – Борнмут, Ньюкасл Юнайтед, Ливерпуль, Фулхэм
  • 3 – Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Эвертон
  • 2 – Тоттенхэм Хотспур, Астон Вилла, Манчестер Сити
  • 1 – Челси
  • 0 – Арсенал
По теме:
Пропустит пару недель. Капитан Челси травмировался после нового контракта
Ямаль – лучший бомбардир в сезоне в топ-5 лигах среди U-21 футболистов
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 16 марта 2026, 06:42 0
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Александр уверен в победе Дерека

Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 15
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Степан Раделич может переехать в Киев

Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Футбол | 16.03.2026, 17:12
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
Футбол | 16.03.2026, 20:43
Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
