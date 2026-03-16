Арсенал идет на феноменальное достижение в текущем сезоне АПЛ

В ворота лондонского «Арсенала» в сезоне АПЛ 2025/26 в 31 матче не было назначено ни одного пенальти.

«Канониры» — единственный клуб лиги, у которого в графе этого показателя стоит цифра 0.

1 одиннадцатиметровый удар был назначен в ворота «Челси», по 2 – в ворота «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Сити».

Антирекорд сезона держит «Брентфорд», в пассиве которого уже 7 пенальти.

Команды АПЛ с назначенными пенальти в их ворота в сезоне 2025/26 (только матчи лиги):