Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925

После центрального матча 20-го тура УПЛ «Шахтер» – «Металлист 1925» на Арене Львов у представителей харьковской команды возникли претензии к арбитру по поводу назначенного пенальти, который и решил исход противостояния.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду.

«На 62-й минуте после подачи углового защитник гостей Илья Крупский сфолил на нападающем «горняков» Траоре. Судья Виталий Романов сначала не заметил этого нарушения, но после подсказки арбитра VAR Алексея Деревинского и просмотра видеоповтора изменил своё решение и указал на 11-метровую отметку. Это было правильно.

Однако в начале этого эпизода сложилось впечатление, что мяч попал в руку защитника донецкой команды Юхима Конопли, а уже потом продолжил полёт. Хотя сказать однозначно, было ли нарушение, сложно. Тех двух камер, которые транслировали этот момент, было недостаточно, чтобы дать исчерпывающую оценку. Возможно, у представителей «Металлиста 1925» есть более чёткие видеозаписи?

Удивляет другое: почему арбитр VAR Алексей Деревинский вообще не отреагировал на этот эпизод с участием Конопли, сосредоточившись только на падении Траоре».