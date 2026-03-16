  4. Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
16 марта 2026, 17:12 | Обновлено 16 марта 2026, 17:13
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925

Страсти вокруг пенальти на «Арене-Львов»

ФК Шахтер

После центрального матча 20-го тура УПЛ «Шахтер» – «Металлист 1925» на Арене Львов у представителей харьковской команды возникли претензии к арбитру по поводу назначенного пенальти, который и решил исход противостояния.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду.

«На 62-й минуте после подачи углового защитник гостей Илья Крупский сфолил на нападающем «горняков» Траоре. Судья Виталий Романов сначала не заметил этого нарушения, но после подсказки арбитра VAR Алексея Деревинского и просмотра видеоповтора изменил своё решение и указал на 11-метровую отметку. Это было правильно.

Однако в начале этого эпизода сложилось впечатление, что мяч попал в руку защитника донецкой команды Юхима Конопли, а уже потом продолжил полёт. Хотя сказать однозначно, было ли нарушение, сложно. Тех двух камер, которые транслировали этот момент, было недостаточно, чтобы дать исчерпывающую оценку. Возможно, у представителей «Металлиста 1925» есть более чёткие видеозаписи?

Удивляет другое: почему арбитр VAR Алексей Деревинский вообще не отреагировал на этот эпизод с участием Конопли, сосредоточившись только на падении Траоре».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Металлист 1925» благодаря спорному пенальти.

ВИДЕО. Рикошет и красивая траектория. Юный игрок Динамо забил яркий гол
Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
инсайд Мирослав Ступар чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер Донецк Шахтер - Металлист 1925 судейство
Андрей Писаренко Sport.ua
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16 марта 2026, 08:14 12
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира

Испания может пропустить мундиаль

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 11:59 7
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины

В команду отправится Руслан Нещерет

Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Футбол | 16.03.2026, 13:59
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 19:35
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Dynamo1927
Так ясно кто кабинетный чемпион. 
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 2
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 4
Олимпийские игры
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
