Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 мирового рейтинга WTA
16 марта 2026, 16:15 | Обновлено 16 марта 2026, 16:48
Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 мирового рейтинга WTA

В обновленном рейтинге WTA Элина занимает восьмую позицию

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная 31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 рейтинга WTA.

В обновленном мировом рейтинге по состоянию на 16 марта Свитолина занимате восьмое место – на прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

400 недель Свитолиной в первой двадцатке – пятый лучший показатель среди действующих теннисисток. Только Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз и Каролина Плишкова имеют больше недель в топ-20.

Больше половины из этих 400 недель Свитолина провела в топ-10 – 225 недель.

Лучшие теннисистки по количеству недель в топ-20 рейтинга WTA (действующие теннисистки)

  1. Винус Уильямс (США) – 853
  2. Виктория Азаренко – 541
  3. Мэдисон Киз (США) – 437
  4. Каролина Плишкова (Чехия) – 403
  5. Элина Свитолина (Украина) – 400
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Степан
Не в історії, а серед діючих гравців, виправляйте.
Ivengo
До Плішкової ще трохи, а щоб показник Кіз досягнути то треба попрацювати ще
