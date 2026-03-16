Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 мирового рейтинга WTA
В обновленном рейтинге WTA Элина занимает восьмую позицию
Титулованная 31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 рейтинга WTA.
В обновленном мировом рейтинге по состоянию на 16 марта Свитолина занимате восьмое место – на прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
400 недель Свитолиной в первой двадцатке – пятый лучший показатель среди действующих теннисисток. Только Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз и Каролина Плишкова имеют больше недель в топ-20.
Больше половины из этих 400 недель Свитолина провела в топ-10 – 225 недель.
Лучшие теннисистки по количеству недель в топ-20 рейтинга WTA (действующие теннисистки)
- Винус Уильямс (США) – 853
- Виктория Азаренко – 541
- Мэдисон Киз (США) – 437
- Каролина Плишкова (Чехия) – 403
- Элина Свитолина (Украина) – 400
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
