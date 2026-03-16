Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100

16 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Прошлые две недели девушки провели на кортах Индиан-Уэллс, разыграв трофей WTA 1000.

Укрианская теннисистка Элина Свитолина добралась до полуфинала тысячника в Калифорнии. Это позволило украинке подняться на восьмое место. Для Элины это наивысшая позиция с октября 2021 года, когда она была шестой ракеткой мира.

Ангелина Калинина за последние две недели выиграла два трофея категории WTA 125 в Анталье. Благодаря такому успеху Калинина прибавила более 60 позиций и сейчас занимает 127-ю строчку.

Близка к топ-100 и Дарья Снигур. Она находится на 110-м месте. Александра Олейникова на позапрошлой неделе добралась до финала в Анталье, где проиграла Калининой. Александра установила личный рекорд – 66-е место в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская потеряла два места и располагается на 54-й позиции. Вторая ракетка Украины Марта Костюк осталась 28-й. Юлия Стародубцева опустилась на 108-ю строчку.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTA, помимо прогресса Свитолиной, также произошло еще несколько изменений.

Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на второе место. Ига Свентек опустилась на третью позицию. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, которая выиграла трофей в Индиан-Уэллс, в финале одолев Рыбакину.

Виктория Мбоко установила личный рекорд – представительница Канады занимает девятую строчку. Мирра Андреева опустилась на десятое место.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 27-е место.

В топ-100 также входит ее сестра – Надежда Киченок, которая располагается на 63-й позиции.

Украинки в парном рейтинге WTA