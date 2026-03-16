  4. Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
16 марта 2026, 15:50 | Обновлено 16 марта 2026, 16:18
Александра Олейникова установила личный рекорд, Даяна Ястремская потеряла две позиции

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Прошлые две недели девушки провели на кортах Индиан-Уэллс, разыграв трофей WTA 1000.

Укрианская теннисистка Элина Свитолина добралась до полуфинала тысячника в Калифорнии. Это позволило украинке подняться на восьмое место. Для Элины это наивысшая позиция с октября 2021 года, когда она была шестой ракеткой мира.

Ангелина Калинина за последние две недели выиграла два трофея категории WTA 125 в Анталье. Благодаря такому успеху Калинина прибавила более 60 позиций и сейчас занимает 127-ю строчку.

Близка к топ-100 и Дарья Снигур. Она находится на 110-м месте. Александра Олейникова на позапрошлой неделе добралась до финала в Анталье, где проиграла Калининой. Александра установила личный рекорд – 66-е место в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская потеряла два места и располагается на 54-й позиции. Вторая ракетка Украины Марта Костюк осталась 28-й. Юлия Стародубцева опустилась на 108-ю строчку.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTA, помимо прогресса Свитолиной, также произошло еще несколько изменений.

Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на второе место. Ига Свентек опустилась на третью позицию. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, которая выиграла трофей в Индиан-Уэллс, в финале одолев Рыбакину.

Виктория Мбоко установила личный рекорд – представительница Канады занимает девятую строчку. Мирра Андреева опустилась на десятое место.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 27-е место.

В топ-100 также входит ее сестра – Надежда Киченок, которая располагается на 63-й позиции.

Украинки в парном рейтинге WTA

рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина Катарина Завацкая Анастасия Соболева Вероника Подрез Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек Коко Гауфф Аманда Анисимова Джессика Пегула Жасмин Паолини Виктория Мбоко Мирра Андреева
Даниил Агарков
introvert
"У парному рейтингу WTA першою ракеткою України осідає Людмила Кіченок"
Цікаво, що це повинно означати? Як казав тренер Дюбуа, "i need a translator"))
