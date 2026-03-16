Украина. Премьер лига16 марта 2026, 15:52 |
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
«Львы» хотят пригласить Пономарева
16 марта 2026, 15:52 |
550
Львовские «Карпаты» планируют пригласить в команду нового главного тренера.
Как сообщает источник, скорее всего, испанский тренер Фран Фернандес доработает до лета, а затем руководство «Карпат» попытается вернуть во Львов Виталия Пономарева, команда уже работает в этом направлении.
Ранее Пономарев тренировал во Львове «Рух», а впоследствии возглавил ЛНЗ, который вывел в лидеры чемпионата Украины по футболу.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич резко раскритиковал свой последний клуб – львовские «Карпаты».
