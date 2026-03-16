Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты

Львовские «Карпаты» планируют пригласить в команду нового главного тренера.

Как сообщает источник, скорее всего, испанский тренер Фран Фернандес доработает до лета, а затем руководство «Карпат» попытается вернуть во Львов Виталия Пономарева, команда уже работает в этом направлении.

Ранее Пономарев тренировал во Львове «Рух», а впоследствии возглавил ЛНЗ, который вывел в лидеры чемпионата Украины по футболу.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич резко раскритиковал свой последний клуб – львовские «Карпаты».