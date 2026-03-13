  МАРКЕВИЧ: «Они не должны заниматься футболом»
13 марта 2026, 21:02 |
1116
МАРКЕВИЧ: «Они не должны заниматься футболом»

Мирон Богланович раскритиковал «Карпаты»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич резко раскритиковал свой последний клуб — львовские «Карпаты».

«Те футболисты, которых они набрали, — это не то. Я уже об этом говорил. Поэтому и имеем такие результаты. Честно говоря, не знаю, кто там сможет работать. Разве что какой-нибудь инопланетянин прилетит — но и против него что-нибудь найдут. Там есть люди, которые вообще не должны заниматься футболом», – добавил Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
