Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Португальцы готовы продать украинца
Португальский клуб «Бенфика» получил несколько предложений по украинскому вратарю Анатолию Трубину.
Как сообщают местные СМИ, руководство клуба не против его трансфера и уже ищет варианты замены на случай продажи. Трубин, выступающий за команду из Лиссабона, может сменить клуб в ближайшее время, если стороны договорятся об условиях трансфера.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро.
В этом сезоне Трубин провел 45 матчей, забил один гол, отдал одну голевую передачу, пропустил 35 мячей и 19 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
