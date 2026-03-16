Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято

Португальский клуб «Бенфика» получил несколько предложений по украинскому вратарю Анатолию Трубину.

Как сообщают местные СМИ, руководство клуба не против его трансфера и уже ищет варианты замены на случай продажи. Трубин, выступающий за команду из Лиссабона, может сменить клуб в ближайшее время, если стороны договорятся об условиях трансфера.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 45 матчей, забил один гол, отдал одну голевую передачу, пропустил 35 мячей и 19 раз сохранил ворота в неприкосновенности.