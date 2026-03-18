Стала известна судьба арбитра скандального матча Полесье – Динамо

Журналист Владимир Зверов сообщил, что арбитры Николай Балакин и Денис Шурман прошли проверку на полиграфе в рамках служебного расследования УАФ по поводу скандального матча УПЛ «Полесье» – «Динамо» (1:2).

Результаты проверки должны появиться в ближайшее время, однако официальное обнародование может состояться после еврокубков. Информации о прохождении полиграфа ассистентом VAR Шлончаком пока нет.

Несмотря на расследование, Балакин и Шурман получили назначения на матчи еврокубков на этой неделе, отмечает Зверов.