Стала известна судьба арбитра скандального матча Полесье – Динамо
Балакин уже прошел проверку на полиграфе
Журналист Владимир Зверов сообщил, что арбитры Николай Балакин и Денис Шурман прошли проверку на полиграфе в рамках служебного расследования УАФ по поводу скандального матча УПЛ «Полесье» – «Динамо» (1:2).
Результаты проверки должны появиться в ближайшее время, однако официальное обнародование может состояться после еврокубков. Информации о прохождении полиграфа ассистентом VAR Шлончаком пока нет.
Несмотря на расследование, Балакин и Шурман получили назначения на матчи еврокубков на этой неделе, отмечает Зверов.
