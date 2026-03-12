Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 16:55 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
Журналист: «И это лучший украинский арбитр. Я шокирован»

Вацко удивлен ошибками Балакина

ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тем, как арбитр Николай Балакин и его бригада отработали в матче УПЛ между Полесьем и Динамо (1:2).

«Я шокирован уровнем работы арбитра в матче Полесья и Динамо, которого считают лучшим в украинском футболе. Он единственный, кто в этом сезоне судил Лигу чемпионов. И Полесье может быть недовольно».

«Особенно в ситуации с фолом Биловара. Даже желтую не дали, хотя там чистая красная. Как это объяснить? Как будто Биловар не только зять Суркиса, но и кум Балакина и брат Шурмана. Я это не могу пояснить», – сказал Вацко.

В УАФ признали три ошибки арбитров в этом матче.

ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо
Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года
Виктор Вацко Динамо Киев Николай Балакин Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
Иван Зинченко
