Португалия16 марта 2026, 05:26 | Обновлено 16 марта 2026, 05:27
219
0
«В такие вечера особенно важен характер»: Трубин о тяжелом матче Бенфики
Вратарь прокомментировал победу своей команды над Арокой
16 марта 2026, 05:26 | Обновлено 16 марта 2026, 05:27
219
0
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над «Арокой» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Украинский голкипер пропустил мяч после удара с пенальти.
«Это была не лучшая наша игра. Но в такие вечера особенно важен характер.
Три очень важных очка. Вместе», – написал Трубин.
Победу «Бенфике» в этом матче принес точный удар нападающего Франьо Иванович на 90+6-й минуте.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
