«В такие вечера особенно важен характер»: Трубин о тяжелом матче Бенфики

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над «Арокой» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Украинский голкипер пропустил мяч после удара с пенальти.

«Это была не лучшая наша игра. Но в такие вечера особенно важен характер. Три очень важных очка. Вместе», – написал Трубин.

Победу «Бенфике» в этом матче принес точный удар нападающего Франьо Иванович на 90+6-й минуте.