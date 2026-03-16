16 марта 2026, 05:26 | Обновлено 16 марта 2026, 05:27
«В такие вечера особенно важен характер»: Трубин о тяжелом матче Бенфики

Вратарь прокомментировал победу своей команды над Арокой

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над «Арокой» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Украинский голкипер пропустил мяч после удара с пенальти.

«Это была не лучшая наша игра. Но в такие вечера особенно важен характер.

Три очень важных очка. Вместе», – написал Трубин.

Победу «Бенфике» в этом матче принес точный удар нападающего Франьо Иванович на 90+6-й минуте.

