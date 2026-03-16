Ребров заговорил о Забарном и Трубине. Тренер видит проблему

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался об уровне игровой практики футболистов национальной команды.

«У нас не так много игроков, которые выступают в ведущих европейских клубах. Даже если говорить о тех, кто перешел в топ-команды, они не всегда получают достаточно времени на поле. Например, Илья Забарный после перехода в ПСЖ пока играет немного, похожая ситуация и в «Бенфике» у Анатолия Трубина [вероятно, речь шла о Судакове]», – отметил Ребров.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.