«Это неуважение»: Фабрегас резко отреагировал на поступок тренера Ромы

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас раскритиковал наставника «Ромы» Джан Пьеро Гасперини за то, что тот отказался пожать ему руку после матча.

В поединке 29-го тура Серия A «Комо» одержал победу над «Ромой» со счетом 2:1. После финального свистка Гасперини сразу направился в раздевалку, не пожав руку Фабрегасу. Этот эпизод возмутил тренера «Комо», который начал жестами указывать в сторону скамейки запасных римской команды.

– Я считаю, что это неспортивное поведение. Даже когда я зол, когда меня удаляют с поля или когда считаю, что судья был ко мне несправедлив, после матча я все равно подхожу и жму руку сопернику.

Это вопрос уважения и спортивного духа, поэтому случившееся меня неприятно удивило. Повторю: даже если ты проиграл, нужно найти в себе силы пожать руку оппоненту.

Когда я вижу, как коллега уходит, не попрощавшись, мне становится грустно. Но что произошло – то произошло. Я, как обычно, подошел пожать руку, а он просто ушел.

Я из другой страны и, возможно, должен привыкнуть к подобным вещам: во время игры можно бороться, спорить и проявлять эмоции, но после финального свистка, на мой взгляд, все заканчивается, и мы должны проявить уважение друг к другу.

Недавно и я сам совершал поступки, которыми не горжусь, однако считаю, что мы обязаны подавать пример. Нужно помнить, что за нами наблюдают дети. Клуб переживает непростой период, и мы должны демонстрировать правильные ценности, – заявил Фабрегас.