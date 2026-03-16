«Это неуважение»: Фабрегас резко отреагировал на поступок тренера Ромы
Главный тренер Комо раскритиковал Гасперини за то, что тот отказался пожать ему руку
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас раскритиковал наставника «Ромы» Джан Пьеро Гасперини за то, что тот отказался пожать ему руку после матча.
В поединке 29-го тура Серия A «Комо» одержал победу над «Ромой» со счетом 2:1. После финального свистка Гасперини сразу направился в раздевалку, не пожав руку Фабрегасу. Этот эпизод возмутил тренера «Комо», который начал жестами указывать в сторону скамейки запасных римской команды.
– Я считаю, что это неспортивное поведение. Даже когда я зол, когда меня удаляют с поля или когда считаю, что судья был ко мне несправедлив, после матча я все равно подхожу и жму руку сопернику.
Это вопрос уважения и спортивного духа, поэтому случившееся меня неприятно удивило. Повторю: даже если ты проиграл, нужно найти в себе силы пожать руку оппоненту.
Когда я вижу, как коллега уходит, не попрощавшись, мне становится грустно. Но что произошло – то произошло. Я, как обычно, подошел пожать руку, а он просто ушел.
Я из другой страны и, возможно, должен привыкнуть к подобным вещам: во время игры можно бороться, спорить и проявлять эмоции, но после финального свистка, на мой взгляд, все заканчивается, и мы должны проявить уважение друг к другу.
Недавно и я сам совершал поступки, которыми не горжусь, однако считаю, что мы обязаны подавать пример. Нужно помнить, что за нами наблюдают дети. Клуб переживает непростой период, и мы должны демонстрировать правильные ценности, – заявил Фабрегас.
