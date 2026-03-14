Довбик не оправдал надежд тренера. В Италии определили будущее Артема

Украинский нападающий Артем Довбик досрочно завершил сезон в составе «Ромы» из-за травмы. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

По информации источника, 28-летний нападающий больше не сможет сыграть в текущем сезоне Серии А. Ранее существовала небольшая надежда, что украинец вернется на поле в 3-4 турах чемпионата, однако теперь это исключено.

Довбик получил травму 6 января в матче против Лечче (2:0), в котором отличился забитым мячом. Впоследствии в январе стало известно, что футболисту провели операцию.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини надеялся, что нападающий сможет вернуться на поле в конце апреля или в начале мая, но этого не произойдет.

Таким образом, Довбик пропустит матчи отбора на чемпионат мира сборной Украины в марте, но будет иметь шанс поехать на мундиаль, если команда Реброва туда попадет.