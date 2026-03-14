Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик не оправдал надежд тренера. В Италии определили будущее Артема
Италия
14 марта 2026, 20:23
Довбик не оправдал надежд тренера. В Италии определили будущее Артема

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик досрочно завершил сезон в составе «Ромы» из-за травмы. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

По информации источника, 28-летний нападающий больше не сможет сыграть в текущем сезоне Серии А. Ранее существовала небольшая надежда, что украинец вернется на поле в 3-4 турах чемпионата, однако теперь это исключено.

Довбик получил травму 6 января в матче против Лечче (2:0), в котором отличился забитым мячом. Впоследствии в январе стало известно, что футболисту провели операцию.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини надеялся, что нападающий сможет вернуться на поле в конце апреля или в начале мая, но этого не произойдет.

Таким образом, Довбик пропустит матчи отбора на чемпионат мира сборной Украины в марте, но будет иметь шанс поехать на мундиаль, если команда Реброва туда попадет.

По теме:
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма Джан Пьеро Гасперини
Дмитрий Олийченко Источник: Il Messaggero
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем