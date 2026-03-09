Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца

Каталонская «Жирона» определилась с потенциальной заменой Артема Довбика. Клуб ищет нападающего с похожими антропометрическими данными и стилем игры, и выбор пал на украинца Александра Пищура-младшего, который выступает за венгерский «Дьёр».

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. По его словам, «Дьёр» не захотел отпускать Пищура в середине сезона, поэтому самый реалистичный вариант — переход уже летом.

Ожидается, что в случае перехода Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе «Жироны» и присоединится к Владиславу Крапивцову, Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.