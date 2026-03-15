Италия15 марта 2026, 21:13 | Обновлено 15 марта 2026, 21:27
254
0
Комо – Рома – 2:1. Фабрегас перестрелял волков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2025/26
15 марта прошел матч между 29-го тура Серии А 2025/26 между Комо и Ромой.
Комады сыграли на арене Стадио Джузеппе Синигалья. Подобечнеы Сеска Фабрегаса переиграли волков со счетом 2:1.
Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта
Комо – Рома – 2:1
Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7
Удаление: Уэсли Франка, 65 (Рома)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Дувикас, 59 мин.
ГОЛ! 2:1 Диегу Карлос, 79 мин.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Комо).
64’
Уэсли Франса (Рома) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо), асcист Алекс Валье.
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала
Футбол | 15 марта 2026, 17:20 6
Тарас Михавко получил травму
Футбол | 15.03.2026, 19:23
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Комментарии 0
Популярные новости
14.03.2026, 19:40
13.03.2026, 18:55 2
14.03.2026, 05:55 27
14.03.2026, 09:00 11
14.03.2026, 12:27 7
14.03.2026, 08:36 46
14.03.2026, 09:23 17
13.03.2026, 20:26 5