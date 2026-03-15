15 марта прошел матч между 29-го тура Серии А 2025/26 между Комо и Ромой.

Комады сыграли на арене Стадио Джузеппе Синигалья. Подобечнеы Сеска Фабрегаса переиграли волков со счетом 2:1.

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Комо – Рома – 2:1

Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7

Удаление: Уэсли Франка, 65 (Рома)

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Дувикас, 59 мин.

ГОЛ! 2:1 Диегу Карлос, 79 мин.