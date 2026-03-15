Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Комо – Рома – 2:1. Фабрегас перестрелял волков. Видео голов и обзор матча
15.03.2026 19:00 – FT 2 : 1
Обзор
15 марта 2026, 21:13 | Обновлено 15 марта 2026, 21:27
Комо – Рома – 2:1. Фабрегас перестрелял волков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2025/26

15 марта прошел матч между 29-го тура Серии А 2025/26 между Комо и Ромой.

Комады сыграли на арене Стадио Джузеппе Синигалья. Подобечнеы Сеска Фабрегаса переиграли волков со счетом 2:1.

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Комо – Рома – 2:1

Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7

Удаление: Уэсли Франка, 65 (Рома)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Дувикас, 59 мин.

ГОЛ! 2:1 Диегу Карлос, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Комо).
64’
Уэсли Франса (Рома) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо), асcист Алекс Валье.
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
ВИДЕО. Как Хлань сделал ассист за Гурник и за что был удален Подольски
Рома проиграла Комо в матче с удалением и 3 голами. Римляне выпали из топ-5
Хлань сделал ассист за Гурник. Его заменил знаменитый игрок и был удален
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 17:20 6
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо

Тарас Михавко получил травму

Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Футбол | 15.03.2026, 19:23
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Популярные новости
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 11
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 46
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
