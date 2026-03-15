Рома проиграла Комо в матче с удалением и 3 голами. Римляне выпали из топ-5
Подопечные Сеска Фабрегаса одолели волков со счетом 2:1 в 29-м туре Серии А 2025/26
Римская Рома потерпела поражение от Комо в матче 29-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на арене Стадио Джузеппе Синигалья и завершилась со счетом 2:1.
Волки забили первыми – на 5-й минуте отличился Дониелл Мален. Хозяевам удалось сравнять на 59-й усилиями Анастасиоса Дувикаса.
На 64-й Уэсли Франса получил вторую желтую карточку, заработал удаление и оставил римлян в меньшинстве.
Победу подопечным Сеска Фабрегаса на 79-й принес Диего Карлос.
Из-за этого поражения Рома выпала из топ-5 Серии А и сейчас располагается на шестом месте с 51 очком. Комо удалось подняться на четвертую строчку (54 балла).
Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта
Комо – Рома – 2:1
Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7
Удаление: Уэсли Франса, 65 (Рома)
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|29
|22
|2
|5
|65 - 23
|68
|2
|Милан
|28
|17
|9
|2
|44 - 20
|60
|3
|Наполи
|29
|18
|5
|6
|45 - 30
|59
|4
|Комо
|29
|15
|9
|5
|48 - 22
|54
|5
|Ювентус
|29
|15
|8
|6
|51 - 28
|53
|6
|Рома
|29
|16
|3
|10
|39 - 23
|51
|7
|Аталанта
|29
|12
|11
|6
|40 - 27
|47
|8
|Болонья
|29
|12
|6
|11
|38 - 34
|42
|9
|Сассуоло
|29
|11
|5
|13
|35 - 39
|38
|10
|Лацио
|28
|9
|10
|9
|28 - 28
|37
|11
|Удинезе
|29
|10
|6
|13
|33 - 42
|36
|12
|Парма
|29
|8
|10
|11
|21 - 36
|34
|13
|Дженоа
|29
|8
|9
|12
|36 - 40
|33
|14
|Торино
|29
|9
|6
|14
|32 - 50
|33
|15
|Кальяри
|29
|7
|9
|13
|31 - 41
|30
|16
|Лечче
|29
|7
|6
|16
|21 - 39
|27
|17
|Фиорентина
|28
|5
|10
|13
|30 - 42
|25
|18
|Кремонезе
|28
|5
|9
|14
|22 - 40
|24
|19
|Пиза
|29
|2
|12
|15
|23 - 49
|18
|20
|Эллас Верона
|29
|3
|9
|17
|22 - 51
|18
