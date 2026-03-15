Рома проиграла Комо в матче с удалением и 3 голами. Римляне выпали из топ-5

Римская Рома потерпела поражение от Комо в матче 29-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Джузеппе Синигалья и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Волки забили первыми – на 5-й минуте отличился Дониелл Мален. Хозяевам удалось сравнять на 59-й усилиями Анастасиоса Дувикаса.

На 64-й Уэсли Франса получил вторую желтую карточку, заработал удаление и оставил римлян в меньшинстве.

Победу подопечным Сеска Фабрегаса на 79-й принес Диего Карлос.

Из-за этого поражения Рома выпала из топ-5 Серии А и сейчас располагается на шестом месте с 51 очком. Комо удалось подняться на четвертую строчку (54 балла).

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Комо – Рома – 2:1

Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7

Удаление: Уэсли Франса, 65 (Рома)

