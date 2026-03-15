15.03.2026 19:00 – FT 2 : 1
15 марта 2026, 20:59 | Обновлено 15 марта 2026, 21:34
Рома проиграла Комо в матче с удалением и 3 голами. Римляне выпали из топ-5

Подопечные Сеска Фабрегаса одолели волков со счетом 2:1 в 29-м туре Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Римская Рома потерпела поражение от Комо в матче 29-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Джузеппе Синигалья и завершилась со счетом 2:1.

Волки забили первыми – на 5-й минуте отличился Дониелл Мален. Хозяевам удалось сравнять на 59-й усилиями Анастасиоса Дувикаса.

На 64-й Уэсли Франса получил вторую желтую карточку, заработал удаление и оставил римлян в меньшинстве.

Победу подопечным Сеска Фабрегаса на 79-й принес Диего Карлос.

Из-за этого поражения Рома выпала из топ-5 Серии А и сейчас располагается на шестом месте с 51 очком. Комо удалось подняться на четвертую строчку (54 балла).

Серия А 2025/26. 29-й тур, 15 марта

Комо – Рома – 2:1

Голы: Дувикас, 59, Диего Карлос, 79 – Мален, 7

Удаление: Уэсли Франса, 65 (Рома)

Видеообзор матча

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 29 22 2 5 65 - 23 68
2 Милан 28 17 9 2 44 - 20 60
3 Наполи 29 18 5 6 45 - 30 59
4 Комо 29 15 9 5 48 - 22 54
5 Ювентус 29 15 8 6 51 - 28 53
6 Рома 29 16 3 10 39 - 23 51
7 Аталанта 29 12 11 6 40 - 27 47
8 Болонья 29 12 6 11 38 - 34 42
9 Сассуоло 29 11 5 13 35 - 39 38
10 Лацио 28 9 10 9 28 - 28 37
11 Удинезе 29 10 6 13 33 - 42 36
12 Парма 29 8 10 11 21 - 36 34
13 Дженоа 29 8 9 12 36 - 40 33
14 Торино 29 9 6 14 32 - 50 33
15 Кальяри 29 7 9 13 31 - 41 30
16 Лечче 29 7 6 16 21 - 39 27
17 Фиорентина 28 5 10 13 30 - 42 25
18 Кремонезе 28 5 9 14 22 - 40 24
19 Пиза 29 2 12 15 23 - 49 18
20 Эллас Верона 29 3 9 17 22 - 51 18
Полная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Комо).
64’
Уэсли Франса (Рома) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо), асcист Алекс Валье.
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
Даниил Агарков
Harun Bakircioğlu
Раньше, походом к стоматологу называли Аталанту Гасперини, теперь в Италии это походу матчи с Комо Фабрегаса. У Ромы ни одного удара в створ.
Harun Bakircioğlu
Браво, Фабрегас, закономерный результат. Прикольно, маленький Комо выбил с лигочемпионского места сразу и Ювентус, и Рому. Такой Роме Довбик как раз бы не помешал, с одним Маленом у нее нету плана Б, он короткий и техничный, а иногда надо просто продавить массой или подставить макитру, или собрать на себе защитников, а кто-то забьет. Короче, с Гасперини Рома не стала лучше чем с Раньери, одни и те же страдания и причина страданий не Довбик.
