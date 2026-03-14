Один из ключевых футболистов сборной Украины не сыграет в сезоне 2025/26

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Об этом сообщили сразу несколько источников.

«Плохие новости для Артема и «Ромы». Нападающий «джаллоросси» находится в лазарете с января прошлого года из-за серьезного разрыва сухожилий левого бедра – травмы, которая вынудила украинца решиться на операцию.

Хирургическое вмешательство было успешно проведено в Финляндии, и первоначальные оценки указывали на то, что Довбик вернется в апреле, когда сезон вступит в решающую фазу.

Однако, за последние дни ситуация изменилась в худшую сторону. Восстановление нападающего идет медленнее, чем ожидалось изначально, и, согласно последним данным, сезон для украинца фактически завершен.

Это серьезный удар для «Ромы», которая проведет заключительный отрезок сезона без своего центрального нападающего, в то время как игрок продолжит реабилитацию с целью вернуться в полную форму к следующему сезону», – сообщили в Италии.

В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей в составе итальянской команды, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В футболке сборной Украины форвард сыграл 40 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей. Артем не сможет помочь «сине-желтым» в предстоящих матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026.