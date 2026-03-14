  4. Один из ключевых футболистов сборной Украины не сыграет в сезоне 2025/26
14 марта 2026, 14:47 | Обновлено 14 марта 2026, 14:51
969
Один из ключевых футболистов сборной Украины не сыграет в сезоне 2025/26

Восстановление Артема Довбика идет намного медленнее, чем ожидалось ранее

14 марта 2026, 14:47 | Обновлено 14 марта 2026, 14:51
969
Один из ключевых футболистов сборной Украины не сыграет в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Об этом сообщили сразу несколько источников.

«Плохие новости для Артема и «Ромы». Нападающий «джаллоросси» находится в лазарете с января прошлого года из-за серьезного разрыва сухожилий левого бедра – травмы, которая вынудила украинца решиться на операцию.

Хирургическое вмешательство было успешно проведено в Финляндии, и первоначальные оценки указывали на то, что Довбик вернется в апреле, когда сезон вступит в решающую фазу.

Однако, за последние дни ситуация изменилась в худшую сторону. Восстановление нападающего идет медленнее, чем ожидалось изначально, и, согласно последним данным, сезон для украинца фактически завершен.

Это серьезный удар для «Ромы», которая проведет заключительный отрезок сезона без своего центрального нападающего, в то время как игрок продолжит реабилитацию с целью вернуться в полную форму к следующему сезону», – сообщили в Италии.

В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей в составе итальянской команды, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В футболке сборной Украины форвард сыграл 40 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей. Артем не сможет помочь «сине-желтым» в предстоящих матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире

Михавко заинтересовал «Ньюкасл»

ЛНЗ – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Frenk
Удар для Роми тільки з причин того, що доведеться продати ще дешевше, ніж могли б виручити, якби не було травми. На гру і результативність команди це вплине більш позитивно, бо гравець явно не адаптувався в Італії і результати жалюгідні. Тож ані для клубу ані для збірної з ігрової точки зору ніяких проблем нема через втрату цього гравця.
NM16071
Ключовий довбень. Шанси України збільшуються.
Любчик Гринчук
Як би був тренер, то ці всі "втрати були б на краще, а з ребровим все погано)
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
