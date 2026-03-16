ВИДЕО. В Бразилии бабушка унизила молодежь невероятным финтом

В сети вирусным стало видео из Бразилии, на котором пожилая женщина удивила зрителей своим футбольным мастерством.

На кадрах показан импровизированный матч на небольшом уличном поле, где собрались десятки людей. В один момент к мячу подходит бабушка и неожиданно демонстрирует технику, которая шокировала молодых соперников.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Женщина выполнила эффектный финт, обыграла оппонента и забила красивый гол, после чего толпа вокруг площадки взорвалась эмоциями.

Видео быстро стало популярным в социальных сетях. Пользователи шутят, что даже в Бразилии, где футбол является частью культуры, настоящие мастера иногда оказываются совсем не теми, кого ожидаешь увидеть на поле.