ВИДЕО. В Бразилии бабушка унизила молодежь невероятным финтом
В сети вирусным стало видео из Бразилии, на котором пожилая женщина удивила зрителей своим футбольным мастерством.
На кадрах показан импровизированный матч на небольшом уличном поле, где собрались десятки людей. В один момент к мячу подходит бабушка и неожиданно демонстрирует технику, которая шокировала молодых соперников.
Женщина выполнила эффектный финт, обыграла оппонента и забила красивый гол, после чего толпа вокруг площадки взорвалась эмоциями.
Видео быстро стало популярным в социальных сетях. Пользователи шутят, что даже в Бразилии, где футбол является частью культуры, настоящие мастера иногда оказываются совсем не теми, кого ожидаешь увидеть на поле.
In Brazil, a grandma humiliated the neighborhood youngsters by scoring an insane goal. 🤯🇧🇷pic.twitter.com/9BwSiAX2Y6— Viralitity (@Viralitity) March 15, 2026
