  4. ФОТО. Сенсационный выбор: талант из Боснии решил играть за Украину
16 марта 2026, 02:33 | Обновлено 16 марта 2026, 03:10
ФОТО. Сенсационный выбор: талант из Боснии решил играть за Украину

Сергей Игнатков подтвердил, что находится на финальной стадии получения украинского гражданства

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник боснийского клуба «Сараево» Сергей Игнатков подтвердил появившиеся ранее в прессе сведения о процессе получения им украинского гражданства.

Как стало известно, 18-летний хавбек близок к завершению всех необходимых бюрократических процедур для обретения паспорта Украины. Футболист опубликовал в Instagram-историях снимки из киевского Дома футбола, тем самым фактически подтвердив слухи о смене спортивного подданства.

Несмотря на то, что игрок родился в Боснии и Герцеговине и строил свою карьеру исключительно там, он принял решение выступать за Украину. Стоит отметить, что Игнатков уже имеет опыт выступлений на международном уровне: он провел 15 матчей в составе юношеских сборных Боснии и Герцеговины (U-15, U-16 и U-17). По оценкам экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость таланта составляет 200 тысяч евро.

сборная Украины по футболу Дом футбола смена гражданства Украинская ассоциация футбола фото Сараево украинское гражданство натурализация
Михаил Олексиенко Источник: Zorya Londonsk
adidas77
Наша людина! Козак!
14.03.2026, 02:12
Бокс
14.03.2026, 04:41 1
Футбол
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
