ФОТО. Сенсационный выбор: талант из Боснии решил играть за Украину

Воспитанник боснийского клуба «Сараево» Сергей Игнатков подтвердил появившиеся ранее в прессе сведения о процессе получения им украинского гражданства.

Как стало известно, 18-летний хавбек близок к завершению всех необходимых бюрократических процедур для обретения паспорта Украины. Футболист опубликовал в Instagram-историях снимки из киевского Дома футбола, тем самым фактически подтвердив слухи о смене спортивного подданства.

Несмотря на то, что игрок родился в Боснии и Герцеговине и строил свою карьеру исключительно там, он принял решение выступать за Украину. Стоит отметить, что Игнатков уже имеет опыт выступлений на международном уровне: он провел 15 матчей в составе юношеских сборных Боснии и Герцеговины (U-15, U-16 и U-17). По оценкам экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость таланта составляет 200 тысяч евро.