Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс

В ночь с 15 на 16 марта второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер одержал победу в финальном матче и впервые в карьере завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

За свое выступление на тысячнике в Калифорнии вторая ракетка мира заработал $1 151 380 призовых и 1000 очков.

В финале Янник одолел нейтрала Даниила Медведева (ATP 11) в двусетовом поединке на тай-брейках.

Итальянский теннисист не проиграл ни одного сета на пути к чемпионству и выиграл свой 25-й титул в карьере.

Янник стал первым итальянцем в истории, который завоевал трофей Мастерса в Индиан-Уэллс.