Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс
Янник выиграл финальный поединок Мастерса в Калифорнии
В ночь с 15 на 16 марта второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер одержал победу в финальном матче и впервые в карьере завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
За свое выступление на тысячнике в Калифорнии вторая ракетка мира заработал $1 151 380 призовых и 1000 очков.
В финале Янник одолел нейтрала Даниила Медведева (ATP 11) в двусетовом поединке на тай-брейках.
Итальянский теннисист не проиграл ни одного сета на пути к чемпионству и выиграл свой 25-й титул в карьере.
Янник стал первым итальянцем в истории, который завоевал трофей Мастерса в Индиан-Уэллс.
1 - Jannik Sinner has become the first player to win consecutive ATP Masters 1000 events without conceding a set, since the format’s introduction in 1990. Groundbreaking.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/NvXZnxNQBy— OptaAce (@OptaAce) March 15, 2026
