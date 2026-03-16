Звездный игрок Реала восстановился и полетит с командой в Манчестер

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет включен в заявку команды на выездной ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первая встреча завершилась со счетом 3:0). Об этом информирует издание Marca.

Несмотря на поездку в Манчестер, участие звездного француза в поединке все еще остается под вопросом. Аналогичная неопределенность сохраняется и относительно защитника Альваро Каррераса.

Сообщается, что Мбаппе пребывает в хорошем расположении духа, однако медицинский штаб и тренеры склоняются к тому, что форвард начнет игру на скамейке запасных. В минувшее воскресенье футболист провел полноценную тренировку в общей группе, не испытывая при этом болевых ощущений.

Напомним, что Килиан Мбаппе находился в лазарете с 21 февраля из-за повреждения колена. Ответное противостояние с «горожанами» запланировано на 17 марта.