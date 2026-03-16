Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Звездный игрок Реала восстановился и полетит с командой в Манчестер
Испания
16 марта 2026, 01:39 | Обновлено 16 марта 2026, 01:51
Звездный игрок Реала восстановился и полетит с командой в Манчестер

Мбаппе будет включен в заявку команды на выездной ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет включен в заявку команды на выездной ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первая встреча завершилась со счетом 3:0). Об этом информирует издание Marca.

Несмотря на поездку в Манчестер, участие звездного француза в поединке все еще остается под вопросом. Аналогичная неопределенность сохраняется и относительно защитника Альваро Каррераса.

Сообщается, что Мбаппе пребывает в хорошем расположении духа, однако медицинский штаб и тренеры склоняются к тому, что форвард начнет игру на скамейке запасных. В минувшее воскресенье футболист провел полноценную тренировку в общей группе, не испытывая при этом болевых ощущений.

Напомним, что Килиан Мбаппе находился в лазарете с 21 февраля из-за повреждения колена. Ответное противостояние с «горожанами» запланировано на 17 марта.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем