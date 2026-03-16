ФОТО. Мбаппе подколол Анри после его фото с тренировки – ответ легенды
Диалог Мбаппе и Анри в соцсетях взорвал интернет
Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе с юмором отреагировал на публикацию легендарного француза Тьерри Анри.
48-летний бывший нападающий «Арсенала» выложил фото с тренировки и показал отличную физическую форму. Анри написал, что провел час занятий с партнершей в жилете весом 10 кг и призвал усердно тренироваться, правильно питаться и отказаться от сахара.
В комментариях Мбаппе шутливо ответил: «Ага, старый, понял». Анри лаконично парировал: «Дисциплина».
Сейчас нападающий «Реала» восстанавливается после травмы колена и уже пропустил пять матчей, однако может вернуться к игре в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
