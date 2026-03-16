Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Мбаппе подколол Анри после его фото с тренировки – ответ легенды
Другие новости
16 марта 2026, 00:14 | Обновлено 16 марта 2026, 00:21
181
0

ФОТО. Мбаппе подколол Анри после его фото с тренировки – ответ легенды

Диалог Мбаппе и Анри в соцсетях взорвал интернет

Instagram. Килиан Мбаппе и Тьерри Анри

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе с юмором отреагировал на публикацию легендарного француза Тьерри Анри.

48-летний бывший нападающий «Арсенала» выложил фото с тренировки и показал отличную физическую форму. Анри написал, что провел час занятий с партнершей в жилете весом 10 кг и призвал усердно тренироваться, правильно питаться и отказаться от сахара.

В комментариях Мбаппе шутливо ответил: «Ага, старый, понял». Анри лаконично парировал: «Дисциплина».

Сейчас нападающий «Реала» восстанавливается после травмы колена и уже пропустил пять матчей, однако может вернуться к игре в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

фото Килиан Мбаппе Тьерри Анри lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем