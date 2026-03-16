  Турнирная таблица Ла Лиги. Итоги дня в Испании: Реал Сосьедад взял 3 очка
15.03.2026 22:00 – FT 3 : 1
16 марта 2026, 00:59 | Обновлено 16 марта 2026, 01:14
Турнирная таблица Ла Лиги. Итоги дня в Испании: Реал Сосьедад взял 3 очка

Мальорка переиграла Эспаньол, а Бетис и Сельта разошлись миром

16 марта 2026, 00:59 | Обновлено 16 марта 2026, 01:14
Вечером 15 марта состоялись матчи 28-го тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад взял три очка, переиграв Осасуну (3:1).

Мальорка переиграла Эспаньол (2:1), а Бетис и Сельта разошлись миром (1:1).

Топ-8: Барселона (70), Реал Мадрид (66), Атлетико (57), Вильярреал (55), Бетис (44), Сельта (41), Реал Сосьедад (38), Эспаньол (37)

Ла Лига. 28-й тур, 15 марта 2026

Мальорка – Эспаньол – 2:1

Голы: Пабло Торре, 65, Саму Кошта, 88 – Пикель, 36

Бетис – Сельта – 1:1

Голы: Бельерин, 49 – Хутгла, 4

Реал Сосьедад – Осасуна – 3:1

Голы: Оярсабаль, 24, Гедеш, 28, 52 – Муньос, 77

77’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Муньос (Осасуна), асcист Кике Барха.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад), асcист Беньят Туррьентес.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад), асcист Андер Барренечеа.
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
