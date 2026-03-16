Турнирная таблица Ла Лиги. Итоги дня в Испании: Реал Сосьедад взял 3 очка
Мальорка переиграла Эспаньол, а Бетис и Сельта разошлись миром
Вечером 15 марта состоялись матчи 28-го тура чемпионата Испании.
Реал Сосьедад взял три очка, переиграв Осасуну (3:1).
Мальорка переиграла Эспаньол (2:1), а Бетис и Сельта разошлись миром (1:1).
Топ-8: Барселона (70), Реал Мадрид (66), Атлетико (57), Вильярреал (55), Бетис (44), Сельта (41), Реал Сосьедад (38), Эспаньол (37)
Ла Лига. 28-й тур, 15 марта 2026
Мальорка – Эспаньол – 2:1
Голы: Пабло Торре, 65, Саму Кошта, 88 – Пикель, 36
Бетис – Сельта – 1:1
Голы: Бельерин, 49 – Хутгла, 4
Реал Сосьедад – Осасуна – 3:1
Голы: Оярсабаль, 24, Гедеш, 28, 52 – Муньос, 77
Турнирная таблица
