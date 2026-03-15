Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоится финальный матч в одиночном разряде.

Ориентировочно в 20:00 поединок за трофей начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 3).

Это будет 16-е очное противостояние сопернци. Счет 8:7 в пользу Соболенко.

Победительница поединка выиграет трофей американского тысячника и заберет $1 511 380.

