Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров запланировал политическую встречу
Сборная УКРАИНЫ
12 апреля 2026, 21:22
Кубатов рассказал о деятельности тренера в начале войны

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал о деятельности Сергея Реброва во время его работы в клубе.

«Вскоре после начала войны Ребров приехал в Будапешт и пытался организовать встречу премьер-министров Украины и Венгрии. Позже мы снова пообщались, и он обратил внимание на отсутствие порядка в нашей команде. И он был прав — в его командах с дисциплиной всегда все было на высоком уровне», – отметил Кубатов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.

Ференцварош Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Üllői út 129
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ребров боягуз і покидьок !Все крапка !
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем