Сергей Ребров запланировал политическую встречу

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал о деятельности Сергея Реброва во время его работы в клубе.

«Вскоре после начала войны Ребров приехал в Будапешт и пытался организовать встречу премьер-министров Украины и Венгрии. Позже мы снова пообщались, и он обратил внимание на отсутствие порядка в нашей команде. И он был прав — в его командах с дисциплиной всегда все было на высоком уровне», – отметил Кубатов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.