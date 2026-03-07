Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сборная УКРАИНЫ
07 марта 2026, 11:10 |
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт.

В сообщении венгерским СМИ Ребров неожиданно заявил, что хотел бы в будущем возглавить сборную Венгрии. Тренер признался, что он любит Венгрию, венгерский народ, и если судьба позволит, он вернется в эту страну.

Ребров ранее работал в Венгрии, где тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.

Ференцварош сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Magyar Nemzet
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Иван Дзяба
Ще б у росію намилився, дурко)))
+2
Saar
Що!? Цих уїбан..в!???
+2
Remark
А хто країну буде захищати? Сірьожа, ти кудА? Притулу, Кошевого бери під руку і ОШБ гуртом їдьте. Без таких патріотів дуже важко на фронті 😢
+1
Wlad West
У тебя, сирожа, с ёбиками общие корни,  ханты-мансийские.
Der Gartenzwerg
 Якщо чмОрбан не програє вибори, то сумнівно що українського тренера запросять в мадярщину
AN448
Чтоб мадьяров любить?
И тренировать собакослая из ливерки галимой? Фу...
🧢⚾🏏
Неймовірна заява від неймовірного Реброва
protasov_lyopu_davai
совок
Counselor
Молодець, нiхто в тобi не сумнiвався.. Рубiн, ОАЕ, тепер збiрна Венгрii, далi буде.. 
