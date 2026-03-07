Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт.

В сообщении венгерским СМИ Ребров неожиданно заявил, что хотел бы в будущем возглавить сборную Венгрии. Тренер признался, что он любит Венгрию, венгерский народ, и если судьба позволит, он вернется в эту страну.

Ребров ранее работал в Венгрии, где тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.