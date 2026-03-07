Сборная УКРАИНЫ07 марта 2026, 11:10 |
1966
10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Тренер готов вернуться в Венгрию
07 марта 2026, 11:10 |
1966
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт.
В сообщении венгерским СМИ Ребров неожиданно заявил, что хотел бы в будущем возглавить сборную Венгрии. Тренер признался, что он любит Венгрию, венгерский народ, и если судьба позволит, он вернется в эту страну.
Ребров ранее работал в Венгрии, где тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2026, 03:44 17
Защитник отметил не лучшую реализацию моментов
Биатлон | 06 марта 2026, 12:58 13
Мастер-класс в исполнении Александры
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Футбол | 07.03.2026, 05:32
Футбол | 07.03.2026, 10:49
Популярные новости
06.03.2026, 05:22
07.03.2026, 07:02 25
06.03.2026, 04:32 2
05.03.2026, 08:13 15
05.03.2026, 09:43
06.03.2026, 08:03 5
05.03.2026, 17:33 23
06.03.2026, 06:32 3
И тренировать собакослая из ливерки галимой? Фу...