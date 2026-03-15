Алькарас пояснил, почему проиграл Медведеву в полуфинале Индиан-Уэллс

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в полуфинальном поединке турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Карлос поделился с журналистами мыслями после поражения на послематчевой пресс-конференции.

– Не тот результат которого вы ожидали, но можете рассказать о матче?

– Во-первых, надо отдать должное Даниилу. По-моему, он сыграл потрясающе. С самого начала и до конца показывал просто невероятный уровень. Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы Даниил играл на таком уровне. Он полностью заслужил сегодняшнюю победу. Полностью заслужил выход в финал. Все, что я могу сказать, – это поздравить его.

– ​​​Что можете сказать о своем физическом состоянии? В какие-то моменты казалось, что вам тяжело. Как вы справлялись с жарой?

– Я не могу сказать, что был плох во всем в первом сете, но мне казалось, что в длинных розыгрышах, особенно когда играешь против Даниила, а с ним розыгрыши действительно часто затягиваются, приходилось вкладывать много силу почти в каждый удар. Создавалось ощущение, что после каждого мяча ты тратишь дополнительную энергию. А с учетом жары справляться со всем этим было непросто. Так что в первом сете мне действительно было тяжеловато, но именно он заставил меня чувствовать это. Во втором сете я уже начал чувствовать себя намного лучше. Я понял, что мне нужно делать, понял, что придется страдать, и принял это.

– Что не получалось в начале игры, и что вы старались поменять во втором сете? Что было решающим в игре?

– Что касается меня, то я проиграл несколько геймов, особенно в первом сете, в которых упустил свою подачу. А после этого уже в основном только бегал за ним по корту. Для меня это было тяжело. Но, тем не менее, я горжусь тем, что боролся до самого последнего мяча. Уже в первом сете я пробовал разные вещи, но, как я сказал, он находил ответы почти на все удары.

Во втором сете я старался активнее принимать, а потом выполнять первые два-три удара с сильным отскоком, чтобы найти возможность атаковать. Я чаще бежал к сетке, и в целом это работало. Не всегда, но чаще всего. Были шансы, которые я не использовал. Мне кажется, разница в том, что он отыграл четыре брейк-пойнта, а я - ни одного. Наверное, это ключевой момент.

– На этом турнире вы провели много вечерних матчей, а сегодня условия ﻿были совсем другими – солнце и жара. Это сказалось на результате?

– Нет. Нужно уметь играть в любых условиях. Я знал, что сегодня они будут совсем иными. Я уже говорил, что на этом турнире, наверное, самая заметная разница между дневной и вечерней сессиями. Но мы ежедневно тренировались днем, чтобы быть готовым к условиям. Я понимал это до матча, так что дело не в условиях. Хотя, конечно, разница между днем и вечером здесь очень велика.

– Испытывали ли вы давление о того, что все ждут от вас победы в каждом матче?

– Нет, совсем нет. Я вообще об этом не думаю. Я уже говорил об этом, когда играл против Риндеркнеша. Единственное, от чего я немного устаю, так это от того, что у меня все время «мишень на спине».

Мне нужно это принимать и продолжать двигаться вперед. После всего этого я понял, что именно мне нужно делать и о чем думать перед каждым матчем и перед каждым турниром. Нужно играть для себя, для своей команды, для близких людей.



Я не думаю о том, что я «должен выиграть». Речь идет только о том, чтобы идти к своим целям, о том, что я сам ставлю перед собой перед каждым турниром. Таков мой настрой. Так что я не устаю от того, что люди считают, будто я должен выигрывать каждый матч.

– Почему, как вам кажется, вы начали больше чувствовать эту «мишень на спине» именно сейчас?

– Дело в том, что люди и игроки понимают, что если они хотят меня обыграть, им нужно показывать именно такой уровень. И в каком-то смысле это играет мне на руку. Я действительно показывал очень хороший теннис. И, думаю, этим дал понять и игрокам, и всем остальным, что для победы надо играть на максимуме своих возможностей полтора-два часа в каждом матче.

Но, конечно, когда соперники действительно выдают такой уровень, ощущения уже не самые приятные (улыбается). Мне просто нужно это принять и двигаться дальше, понимая, что теперь все будут играть против меня именно так, и я должен быть к этому готов.

– ​​​​Раньше вы этого не чувствовали? В прошлом году, к примеру?

– Я немного это ощущал и ранее, но, очевидно, после моего очень сильного отрезка с грунтового сезона и начала этого года я стал чувствовать это гораздо сильнее.

Пресс-конференция