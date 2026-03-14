ВИДЕО. Цыганков оформил второй ассист и помог Жироне разгромить Атлетик
Каталонский клуб одержал важную победу в матче 28-го тура чемпионата Испании
Украинский вингер Виктор Цыганков помог каталонской «Жироне» одержать разгромную победу в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.
В компенсированное ко второму тайму время, при счете 2:0, 28-летний футболист успешно сыграл в штрафной площади соперника и записал на свой счет вторую результативную передачу.
Украинец отдал пас на аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри, который забил третий мяч каталонской команды и принес разгромную победу – 3:0.
Первый ассист Цыганков сделал на четвертой минуте, когда помог отличиться испанскому защитнику Ринкону.
В нынешнем сезоне вингер сборной Украины провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Ассист на 90+2 минуте стал для Цыганкова десятым голевым действием в кампании 2025/26.
Видеообзор матча:
