Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Жирона забила на 4-й минуте, Цыганков сделал результативную передачу
Испания
14 марта 2026, 15:10 | Обновлено 14 марта 2026, 16:34
Украинский вингер ассистировал на Ринкона, который успешно сыграл в штрафной площадке

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Вингер каталонского клуба и сборной Украины Виктор Цыганков отличился результативной передачей на четвертой минуте и помог Уго Ринкону открыть счет в противостоянии с «Атлетиком».

28-летний футболист зашел в штрафную площадку, отдал мяч испанскому защитнику, который хладнокровно «расстрелял» вратаря соперника – 1:0.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 23 матча в составе «Жироны», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Таким образом результативное действие, сделанное в игре с «Атлетиком» стало девятым для украинского футболиста в кампании 2025/26.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао Жирона - Атлетик Виктор Цыганков видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Главное довести матч до победы!!!
Ответить
+6
Boodya
Але заявлене в заголовку "відео" топ, звичайно😂😂
В принципі ж ніхто й не казав, що це відео голу 😂
Ответить
0
Boodya
Циганков тримає рівень👍
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем