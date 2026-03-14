ВИДЕО. Жирона забила на 4-й минуте, Цыганков сделал результативную передачу
Украинский вингер ассистировал на Ринкона, который успешно сыграл в штрафной площадке
«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.
Местом проведения поединка стал стадион «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.
Вингер каталонского клуба и сборной Украины Виктор Цыганков отличился результативной передачей на четвертой минуте и помог Уго Ринкону открыть счет в противостоянии с «Атлетиком».
28-летний футболист зашел в штрафную площадку, отдал мяч испанскому защитнику, который хладнокровно «расстрелял» вратаря соперника – 1:0.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 23 матча в составе «Жироны», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Таким образом результативное действие, сделанное в игре с «Атлетиком» стало девятым для украинского футболиста в кампании 2025/26.
