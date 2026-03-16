Игорь КОСТЮК: «Надо грузить, что он установит рекорд»
Тренер киевлян – о Ярмоленко
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк убежден, что лидер команды Андрей Ярмоленко имеет все шансы побить рекорд по количеству голов в украинской Премьер-лиге, который принадлежит Максиму Шацких.
– Стоит ли болельщикам «Динамо» грузить на то, что Андрей Ярмоленко сможет побить рекорд?
– А вы что, сомневаетесь?
– Нас интересует ваше мнение, мы верим. И хочется спросить, стоит ли грузить?
– А есть что грузить?
– Думаю, мы найдем для такого события.
– Тогда еще вчера нужно было грузить.
На данный момент на счету Ярмоленко 118 забитых мячей в матчах Украинской Премьер-лиги, тогда как рекорд Шацких составляет 124 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
