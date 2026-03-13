Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?

Украинский вингер Андрей Ярмоленко отличился 118-м голом в чемпионатах Украины. В 20-м туре УПЛ в столичном дерби «Динамо» – «Оболонь» он сравнял счет с пенальти после того, как мяч после дальнего удара попал в руку Денису Устименко.

Сначала главный арбитр Александр Афанасьев разрешил продолжить игру, но после просмотра VAR назначил пенальти. Ярмоленко уверенно реализовал его и установил счет 1:1.

Благодаря этому голу он поднялся на третье место в истории чемпионатов Украины, обогнав Евгения Селезнева (117). Впереди только Сергей Ребров (123) и рекордсмен Максим Шацких (124).