  4. Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
13 марта 2026, 19:07 | Обновлено 13 марта 2026, 19:42
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?

Андрей обогнал Селезнева в рейтинге бомбардиров

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко отличился 118-м голом в чемпионатах Украины. В 20-м туре УПЛ в столичном дерби «Динамо» – «Оболонь» он сравнял счет с пенальти после того, как мяч после дальнего удара попал в руку Денису Устименко.

Сначала главный арбитр Александр Афанасьев разрешил продолжить игру, но после просмотра VAR назначил пенальти. Ярмоленко уверенно реализовал его и установил счет 1:1.

Благодаря этому голу он поднялся на третье место в истории чемпионатов Украины, обогнав Евгения Селезнева (117). Впереди только Сергей Ребров (123) и рекордсмен Максим Шацких (124).

По теме:
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
ВИДЕО. Снова он! Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу пенальти Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Динамо - Оболонь
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 6
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 09:30 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Футбол | 13.03.2026, 04:32
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.03.2026, 14:50
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 13.03.2026, 18:57
Динамо Киев – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Микола Унгурян
навряд чи перевершить Реброва і Шацьких - хіба що ще до кінця року, а не сезону буде грати. 
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 9
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
