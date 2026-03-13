  ВИДЕО. Все ближе к рекорду. Ярмоленко забил с пенальти в ворота Оболони
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 18:43 | Обновлено 13 марта 2026, 18:56
Андрей сравнял счет встречи

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В пятницу, 13 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором «Динамо» встречается с «Оболонью» на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 31-й минуте встречи хозяевам поля удалось сравнять счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пенальти, заработанный после удара Константина Вивчаренко, реализовал опытный вингер Андрей Ярмоленко. Это его 118-й гол в УПЛ, по этому показателю он вышел на 3-е место в истории чемпионата Украины.

ВИДЕО. Все ближе к рекорду. Ярмоленко забил с пенальти в ворота «Оболони»

