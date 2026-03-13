ВИДЕО. Все ближе к рекорду. Ярмоленко забил с пенальти в ворота Оболони
Андрей сравнял счет встречи
В пятницу, 13 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором «Динамо» встречается с «Оболонью» на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 31-й минуте встречи хозяевам поля удалось сравнять счет.
Пенальти, заработанный после удара Константина Вивчаренко, реализовал опытный вингер Андрей Ярмоленко. Это его 118-й гол в УПЛ, по этому показателю он вышел на 3-е место в истории чемпионата Украины.
ВИДЕО. Все ближе к рекорду. Ярмоленко забил с пенальти в ворота «Оболони»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
