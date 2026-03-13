Марсель вырвал победу в матче с Осером благодаря голу Гуири на 79-й минуте

13 марта Марсель переиграл Осер в матче 26-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Велодром и завершился со счетом 1:0 в пользу провансальцев.

Единственный гол на 79-й минуте забил Амин Гуири.

В таблице чемпионата Франции Марсель занимает третье место с 49 очками. У Осера 19 баллов и 16-я позиция.

Лига 1 2025/26. 26-й тур, 13 марта

Марсель – Осер – 1:0

Гол: Гуири, 79