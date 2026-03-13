Франция13 марта 2026, 23:49 | Обновлено 13 марта 2026, 23:51
29
0
Марсель вырвал победу в матче с Осером благодаря голу Гуири на 79-й минуте
Встреча 26-го тура Лиги 1 2025/26 завершилась со счетом 1:0 в пользу провансальцев
13 марта Марсель переиграл Осер в матче 26-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Велодром и завершился со счетом 1:0 в пользу провансальцев.
Единственный гол на 79-й минуте забил Амин Гуири.
В таблице чемпионата Франции Марсель занимает третье место с 49 очками. У Осера 19 баллов и 16-я позиция.
Лига 1 2025/26. 26-й тур, 13 марта
Марсель – Осер – 1:0
Гол: Гуири, 79
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
13.03.2026, 00:02 10
13.03.2026, 02:02 1
13.03.2026, 08:12 5
12.03.2026, 08:13 4
13.03.2026, 06:23 5
Теннис
12.03.2026, 06:57 18
13.03.2026, 08:59