Синнер впервые в карьере вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка за 1 час и 24 минуты – 6:2, 6:4.

В активе Янника – восемь подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.

Синнер и Зверев играли между собой 11 раз. Счет 7:4 в пользу Янника.

В 2021-м и 2022-м годах итальянец доходил до четвертого круга Мастерса в Калифорнии, а в 2023-м и 2024-м – становился полуфиналистом.

В прошлом году Янник не принимал участие в турнире из-за дисквалификации (положительные допинг-пробы).

На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой и Лернером Тьеном.

В финальном поединке тысячника в Индиан-Уэллс Синнер сыграет либо против первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса, либо против нейтрала Даниила Медведева (ATP 11).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/2 финала

Янник Синнер [2] – Александр Зверев [4] – 6:2, 6:4

