Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер впервые в карьере вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
15 марта 2026, 00:09 | Обновлено 15 марта 2026, 00:41
Синнер впервые в карьере вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс

Итальянец переиграл Александра Зверева в матче 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка за 1 час и 24 минуты – 6:2, 6:4.

В активе Янника – восемь подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.

Синнер и Зверев играли между собой 11 раз. Счет 7:4 в пользу Янника.

В 2021-м и 2022-м годах итальянец доходил до четвертого круга Мастерса в Калифорнии, а в 2023-м и 2024-м – становился полуфиналистом.

В прошлом году Янник не принимал участие в турнире из-за дисквалификации (положительные допинг-пробы).

На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой и Лернером Тьеном.

В финальном поединке тысячника в Индиан-Уэллс Синнер сыграет либо против первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса, либо против нейтрала Даниила Медведева (ATP 11).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/2 финала

Янник Синнер [2] – Александр Зверев [4] – 6:2, 6:4

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Янник Синнер Александр Зверев ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем