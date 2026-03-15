Синнер впервые в карьере вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс
Итальянец переиграл Александра Зверева в матче 1/2 финала
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка за 1 час и 24 минуты – 6:2, 6:4.
В активе Янника – восемь подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.
Синнер и Зверев играли между собой 11 раз. Счет 7:4 в пользу Янника.
В 2021-м и 2022-м годах итальянец доходил до четвертого круга Мастерса в Калифорнии, а в 2023-м и 2024-м – становился полуфиналистом.
В прошлом году Янник не принимал участие в турнире из-за дисквалификации (положительные допинг-пробы).
На счету второго номер мирового рейтинга ATP также победы над Далибором Сврчиною, Денисом Шаповаловым, Жоау Фонсекой и Лернером Тьеном.
В финальном поединке тысячника в Индиан-Уэллс Синнер сыграет либо против первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса, либо против нейтрала Даниила Медведева (ATP 11).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/2 финала
Янник Синнер [2] – Александр Зверев [4] – 6:2, 6:4
