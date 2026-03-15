Костюк ответил Ярмоленко, почему тот редко выходит в старте Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему легенда клуба Андрей Ярмоленко редко попадает в стартовый состав киевлян в УПЛ. Вингер сыграл впервые с ноября 2025 года в стартовом составе в прошлом матче против «Оболони» (2:1).

«Почему Андрей Ярмоленко не так часто выходит в стартовом составе? Все связано с ротацией. Во время сборов у него была травма, и только в конце он начал тренироваться в основной группе.

Мы постепенно приводили его в оптимальную форму. Он уже получил определенное игровое время в матче Кубка, а на игру против «Оболони» вышел в стартовом составе», – сказал тренер.