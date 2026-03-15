Игорь Костюк заговорил о Пономаренко, Реброве и сборной Украины

Главный тренер «Динамо» (Киев) Игорь Костюк сообщил, что пока не общался с наставником сборной Украины Сергеем Ребровым по поводу возможного вызова нападающего Матвея Пономаренко в национальную команду.

– И еще один вопрос. Матвей Пономаренко снова забивает. Связывался ли с вами уже Сергей Ребров по поводу этого игрока?

– Нет, пока никто со мной не связывался.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард демонстрирует результативную игру: на его счету 9 голов в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Ранее Пономаренко также получал вызовы в молодежные сборные Украины U-20 и U-21.