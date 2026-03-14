Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо

Бывший голкипер «Шахтера» и сборной Украины, а ныне тренер вратарей донецкого клуба Андрей Пятов считает, что главный тренер национальной команды Сергей Ребров должен вызвать на матч против Швеции форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

«Сейчас Сергей Ребров должен вызвать Пономаренко, который показывает, что он хочет играть в сборной и забивает. Что еще для нападающего самое главное? Забивать.

Тем более что мы играем со Швецией, где есть габаритные футболисты. Может, он выйдет на замену, забьет и станет тем Довбиком, который тоже раскрылся на Евро. Однозначно, нужно вызвать», – уверен Пятов.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 15 матчей в составе первой команды «Динамо», в которых забил девять голов. В активе Пономаренко – восемь поединков за U-19 (восемь результативных ударов, один ассист).

В игре 19-го тура чемпионата Украины, которая состоялась 13 марта, гол Пономаренко помог «бело-синим» одолеть «Оболонь» со счетом 2:1.