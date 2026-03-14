  Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14 марта 2026, 12:29 |
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» остался в восторге от игры форварда Матвея Пономаренко

ФК Шахтер Донецк. Андрій Пятов

Бывший голкипер «Шахтера» и сборной Украины, а ныне тренер вратарей донецкого клуба Андрей Пятов считает, что главный тренер национальной команды Сергей Ребров должен вызвать на матч против Швеции форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

«Сейчас Сергей Ребров должен вызвать Пономаренко, который показывает, что он хочет играть в сборной и забивает. Что еще для нападающего самое главное? Забивать.

Тем более что мы играем со Швецией, где есть габаритные футболисты. Может, он выйдет на замену, забьет и станет тем Довбиком, который тоже раскрылся на Евро. Однозначно, нужно вызвать», – уверен Пятов.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 15 матчей в составе первой команды «Динамо», в которых забил девять голов. В активе Пономаренко – восемь поединков за U-19 (восемь результативных ударов, один ассист).

В игре 19-го тура чемпионата Украины, которая состоялась 13 марта, гол Пономаренко помог «бело-синим» одолеть «Оболонь» со счетом 2:1.

Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 22-го тура
Пономаренко продлил голевую серию в УПЛ
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Футбол | 13 марта 2026, 12:27 1
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским

Форвард Матвей Пономаренко улучшил свою игру после назначения Игоря Костюка

Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Другие виды | 13 марта 2026, 12:32 6
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho

Положение украинского одзеки стало крайне сложным

Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство
Футбол | 14.03.2026, 09:30
Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство
Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Футбол | 13.03.2026, 12:33
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Футбол | 14.03.2026, 03:55
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Ruslan77777
Правильно
saltim
Редушко в сборную.
Популярные новости
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 30
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
