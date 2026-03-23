  4. Полесье решило платить лидеру большие деньги, чтобы удержать его в клубе
23 марта 2026, 09:22
Полесье решило платить лидеру большие деньги, чтобы удержать его в клубе

Чоботенко продлил контракт с «волками»

ФК Полесья. Сергей Чоботенко

Стали известны подробности нового контракта защитника Сергея Чоботенко с житомирским «Полесьем».

Центральный защитник, которому 29 лет, подписал соглашение до 2029 года. Ранее зимой Чоботенко был отстранен от основной команды из-за сложных переговоров о продлении контракта, однако стороны нашли компромисс, и футболист присоединился к зимним сборам клуба в Турции.

Согласно условиям нового соглашения, Чоботенко будет получать около 40 тысяч евро в месяц, а также бонусы за успешные выступления команды в чемпионате. Всего за «Полесье» он провел уже 83 официальных матча.

По теме:
Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Усик и Буткевич нашли виноватого после скандального поражения от Динамо
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб
Футбол | 23 марта 2026, 05:53 0
Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб
Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб

Француз находится в шаге от перехода в американский Орландо

Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Футбол | 22 марта 2026, 23:58 2
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные матчи чемпионата Испании

Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22.03.2026, 14:05
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
