Полесье решило платить лидеру большие деньги, чтобы удержать его в клубе

Стали известны подробности нового контракта защитника Сергея Чоботенко с житомирским «Полесьем».

Центральный защитник, которому 29 лет, подписал соглашение до 2029 года. Ранее зимой Чоботенко был отстранен от основной команды из-за сложных переговоров о продлении контракта, однако стороны нашли компромисс, и футболист присоединился к зимним сборам клуба в Турции.

Согласно условиям нового соглашения, Чоботенко будет получать около 40 тысяч евро в месяц, а также бонусы за успешные выступления команды в чемпионате. Всего за «Полесье» он провел уже 83 официальных матча.