Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье приняло ожидаемое решение по ключевому игроку
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:18 | Обновлено 11 марта 2026, 19:23
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье приняло ожидаемое решение по ключевому игроку

Сергей Чоботенко продлил контракт с «Полесьем»

11 марта 2026, 19:18 | Обновлено 11 марта 2026, 19:23
ФК Полесье.

Житомирское Полесье официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Сергеем Чоботенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Сергею надежной игры, новых побед и профессионального роста вместе с командой», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новый контракт игрока с «волками» действует до конца июня 2029 года. О финансовых условиях соглашения ничего не сообщается.

Чоботенко присоединился к «Полесью» в июле 2023 года. За это время в составе «Полесья» защитник провел 81 матч, отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Artem_Ponomar
очікувано, він є важливим гравцем для команди
