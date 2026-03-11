ОФИЦИАЛЬНО. Полесье приняло ожидаемое решение по ключевому игроку
Сергей Чоботенко продлил контракт с «Полесьем»
Житомирское Полесье официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Сергеем Чоботенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Сергею надежной игры, новых побед и профессионального роста вместе с командой», – говорится в сообщении.
По официальной информации, новый контракт игрока с «волками» действует до конца июня 2029 года. О финансовых условиях соглашения ничего не сообщается.
Чоботенко присоединился к «Полесью» в июле 2023 года. За это время в составе «Полесья» защитник провел 81 матч, отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
