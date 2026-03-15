  4. Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо
15 марта 2026, 07:00
Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо

Михавко может оказаться в «Ливерпуле»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в сферу интересов нескольких клубов Английской Премьер-лиги.

По информации источников, 20-летнего украинца внимательно отслеживают «Ливерпуль», а также «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «мерсисайдцы» рассматривают Михавко как один из вариантов для усиления обороны в будущем. Ливерпульцы продолжают следить за прогрессом футболиста, тогда как окончательное решение о возможном трансфере будет зависеть от договоренностей с киевским клубом относительно суммы и условий выплат.

Михавко считается одним из самых перспективных молодых защитников Украины, и интерес со стороны клубов АПЛ к нему постепенно растет.

Дмитрий Олийченко Источник
Перець
Правильна назва статті він однією ногою вже там 
Gargantua
о, я вижу Тараса начали продавать по шахтеровским методичкам.
Falko
О, кейс Луніа і Судакова. Коли стоїть питання, не хто ще хоче Михавка, а чи ще залишилися ті, хто його поки ще не хоче ) 
Перший Серед Рівних в бані
Просто ігноруйте такі заголовки. Не відкривайте їх.
