Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо
Михавко может оказаться в «Ливерпуле»
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в сферу интересов нескольких клубов Английской Премьер-лиги.
По информации источников, 20-летнего украинца внимательно отслеживают «Ливерпуль», а также «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «мерсисайдцы» рассматривают Михавко как один из вариантов для усиления обороны в будущем. Ливерпульцы продолжают следить за прогрессом футболиста, тогда как окончательное решение о возможном трансфере будет зависеть от договоренностей с киевским клубом относительно суммы и условий выплат.
Михавко считается одним из самых перспективных молодых защитников Украины, и интерес со стороны клубов АПЛ к нему постепенно растет.
