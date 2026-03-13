Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире

Английский «Ньюкасл Юнайтед» проявил интерес к защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.

Английский клуб, у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, уже провел скаутские проверки 20-летнего украинца и внимательно следит за его прогрессом.

Сообщается, что «сороки» рассматривают центрального защитника как потенциальное усиление обороны и готовы вступить в борьбу за футболиста, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне Михавко провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола. Михавко является игроком сборной Украины.