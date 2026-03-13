Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Михавко заинтересовал «Ньюкасл»
Английский «Ньюкасл Юнайтед» проявил интерес к защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.
Английский клуб, у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, уже провел скаутские проверки 20-летнего украинца и внимательно следит за его прогрессом.
Сообщается, что «сороки» рассматривают центрального защитника как потенциальное усиление обороны и готовы вступить в борьбу за футболиста, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В нынешнем сезоне Михавко провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола. Михавко является игроком сборной Украины.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Официальная информация от Бразильской конфедерации футбола
В киевском дерби сильнейшей оказалась команда Костюка
Ну ок. Взяв ти звідти інфу. Добавив отСябятіни про скаутські перевірки і прогрес. Але ж на цьому ресурсі остання новина про Михавка пов'язана з Марселем. А якщо ти вже хотів вкласти "найбагатший клуб світу" то не давай посилання. Де видно, що одночасно з варіком про Ньюкасл є ще: Челсі, Астон Вілла, Борнмут, Нотінгем, МЮ і Тоттенгем))
Заберайте скіпітер невдахи журналюги у Циганика і дайте Олійченку!!! Віват))
Я розумію, що треба байт на коменти, на перегляди....але це вже відверта "грязюка" особливо від цього автора