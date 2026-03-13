Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 13:49 | Обновлено 13 марта 2026, 14:11
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»

Специалист подколол руководство львовских Карпат

Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич подколол руководство львовских Карпат, заявив, что в расположение «львов» тяжело работать даже инопланетянину.

«Я не знаю, кто там сможет работать. Разве что какой-нибудь инопланетянин прилетит. И то найдут что-нибудь против него», – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

